Regionalen Strom beziehen und Biogas-Landwirte unterstützen

Trotz Coronakrise und zahlreichen gestrichenen Veranstaltungen hat der BUND Ravensburg-Weingarten nach eigenen Angaben in diesem Frühjahr einen Grund zum Feiern: Die BUND-Strommarke „Regionalstrom Allgäu-Oberschwaben“ werde 20 Jahre alt.

Regionalstromkunden würden 100 Prozent erneuerbare Energien beziehen und zusätzlich die Energiewende vor Ort unterstützen. Denn pro verkaufter Kilowattstunde Strom gehe ein Cent an Landwirte mit kleinen, hofbezogenen Biogas-Anlagen zwischen Biberach und Bodensee. Mehr als 1000 Kunden würden diesen Strom zurzeit beziehen. In den vergangenen 20 Jahren seien mehr als 600 000 Euro im Fördertopf zusammengekommen, die an Biogas-Landwirte vergeben wurden. Wer das Geld bekommt, das würden BUND und Fachleute aus der Landwirtschaft jedes Jahr neu entscheiden.

Gülle und Pflanzen aus der Landschaftspflege

Aktuell werden laut Mitteilung 18 landwirtschaftliche Betriebe gefördert, die in ihren Biogas-Anlagen Gülle und Pflanzen aus der Landschaftspflege vergären – etwa Mähgut aus Feuchtwiesen und Streuobstwiesen. Außerdem unterstütze das Projekt ein Pflanzenöl- und ein Holz-Blockheizkraftwerk in Oberschwaben. „Landwirte, die ausschließlich Maissilage vergasen oder Grünland in Ackerflächen umwandeln, erhalten keine Förderung“, erklärt Ulfried Miller, Geschäftsführer des BUND Ravensburg. „Dagegen wirkt es sich positiv auf die Fördersumme aus, wenn man biozertifiziert wirtschaftet, bunte Blühflächen für Insekten und Vögel anlegt, die Abwärme der Biogasanlage optimal nutzt und die Biogasanlagen auch für Besuchergruppen öffnet.“

Die Strommarke „Regionalstrom Allgäu-Oberschwaben“ sei ein gemeinsames Projekt der Elektrizitätswerke Schönau und des BUND Baden-Württemberg. Dieses bürgereigene Stromversorgungsunternehmen beziehe seinen Strom überwiegend aus Wasserkraft.