Regionale Köstlichkeiten im Rampenlicht

Essen ist so viel mehr als Sattwerden. Erleben und erschmecken kann man diese Dimensionen nun zum siebten Mal in Ravensburg bei „Gusto“, der Genussmesse in der Oberschwabenhalle. Laut Pressemitteilung der Veranstalter werden etwa 110 Aussteller erwartet – mehr als je zuvor. Vom 23. bis zum 25. November werden sie Tausende Besucher begrüßen und ihnen besondere Aromen und Ideen näherbringen. Großer Schwerpunkt 2018 sind regionale Produkte.

Auf der „Gusto“ dreht sich alles um gutes Essen und Trinken, um hochwertige Zutaten und Küchenutensilien, so der Pressetext. Wer von all den Wohlgerüchen, vom Schauen und Shoppen hungrig wird, hat die Qual der Wahl: Zahlreiche Gastronomen bieten ihre Gerichte an, vieles wird vor den Augen der Kundschaft frisch zubereitet. Zum Essen trifft man sich an langen, weiß gedeckten Tafeln. Inspirationen für ihren heimischen Herd können Messegäste bei Bühnenshows mitnehmen: Dort geben renommierte Köche einander den Löffel in die Hand, zeigen Tricks und lassen das Publikum auch regelmäßig probieren.

„Mit deutlich über 100 Ausstellern haben wir uns 2018 noch einmal leicht vergrößert“, sagt Projektleiterin Gabriele Asshoff gemäß des Pressetextes. „Und wir haben dieses Jahr konsequent weiterentwickelt: Unsere Besucher interessieren sich besonders für Lebensmittel, die direkt hier aus der Gegend stammen. Hochwertige Lebensmittel, die kurze Wege haben und deren Produktionsbedingungen man bei einem Ausflug jederzeit selbst anschauen kann. Es wird für die Leute immer wichtiger, Geld dort auszugeben, wo sie einem Erzeuger und seiner Qualität vertrauen.“

Neues Gütesiegel namens „Kikeriki“

Diese Idee spiegelt sich auch in einer neuen Initiative: „Genuss im Süden“ heißt sie und hat ein Gütesiegel geschaffen für hochwertige Produkte aus der Region Allgäu, Bodensee und Oberschwaben. Die ersten Gütesiegel namens „Kikeriki“ werden am 24. November direkt auf der „Gusto“ vergeben. Vor der Messe entscheiden Fachjuroren über die eingereichten Produkte verschiedener Kategorien. Dahinter steht unter anderem Elmar Fetscher aus Berg. Er ist Herausgeber der Zeitschrift „Fire & Food“:„Unser Anliegen ist es, mit „Kikeriki“ die Verbraucher und die Hersteller zusammenzubringen. Und wir wollen ein Bewusstsein für die Qualität unserer heimischen Produkte schaffen“, so die Pressemitteilung

Auf der „Gusto“ ist diese Idee gar nicht neu: Messebesucher nutzen seit jeher die Möglichkeit, Erzeuger persönlich kennenzulernen. Meist stehen die Direktvermarkter selbst am Stand und nehmen sich Zeit für Gespräche. Wer wissen will, wie Lebensmittel entstehen, wie Tiere gehalten und gefüttert wurden, der kann hier einfach fragen.