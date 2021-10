Regionaldirektorin in den Ruhestand verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

17 Jahre lang hat sie die Geschicke des ZfP Südwürttemberg am Standort Weissenau geleitet, sowohl der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu neuem Glanz verholfen als auch viele Entwicklungen in der Region Ravensburg-Bodensee vorangetrieben. Nun wurde Regionaldirektorin Prof. Dr. Renate Schepker in den Ruhestand verabschiedet.

„Mit Prof. Dr. Renate Schepker verabschiedet das ZfP Südwürttemberg eine Persönlichkeit, die sowohl für die Entwicklung des Unternehmens als auch die Psychiatrie in ganz Deutschland einen unschätzbaren Beitrag geleistet hat“, betonte ZfP-Geschäftsführer Dr. Dieter Grupp. Bevor sie 2004 an den ZfP-Standort Weissenau kam, war Schepker Ärztliche Direktorin in Hamm, einer der größten Fachkliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland, 2003 wurde sie zur außerplanmäßigen Professorin der Universität Duisburg-Essen ernannt. In Weissenau begann sie dann als Chefärztin der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Dank ihrem Fachwissen und Engagement verfügen wir heute über eine neu strukturierte Abteilung, konnten zusätzliche Betten aufbauen, betreiben eine Tagesklinik sowie zahlreiche Ambulanzen und sind aufsuchend tätig“, erklärte Grupp. Nicht zu vergessen den Aufbau der Kinder- und Jugendpsychosomatik, die Etablierung eines engmaschigen Versorgungsnetzwerkes in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern sowie Schepkers berufspolitisches Engagement, unter anderem als Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Ärzte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Dass die Kinder- und Jugendpsychiaterin auch in Forschungskreisen einen exzellenten Ruf genießt, bestätigte ihr langjähriger universitärer Mitstreiter Prof. Dr. Jörg Fegert. Seit 2005 ist Schepker Honorarprofessorin der Universität Ulm, hat in dieser Funktion viele Doktorandinnen und Doktoranden betreut und in zahlreichen Berufungskommissionen mitgewirkt. „Die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgungsforschung wäre ohne Renate Schepker und die von ihr betreuten Projekte nicht auf dem jetzigen, viel beachteten Stand“, so Fegert. „Wir haben uns wunderbar ergänzt, politisch viel bewegt und es hat sich eine Freundschaft entwickelt, die von unglaublichem fachlichem Respekt getragen wird.“ Zudem bedankte er sich für die stets konstruktive, reibungslose klinische Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen in Ulm und Weissenau.