Regional-Podcast „Olis Knallerkiste“: Rehkitze, eine Seilbahn und wundersame Eier

„Aller guten Dinge sind drei“, sagt ein weit bekanntes Sprichwort. Und genau das trifft auch auf die dritte Folge von Olis Knallerkiste zu. Zwar muss der Ravensburger Regio-Podcast erstmals ohne Lukas Bruns auskommen, doch übernimmt ein mindestens genauso fähiger Podcaster die Rolle des kritischen Gegenüber.

Ihn muss SZ-Redakteur Oli Linsenmaier überzeugen, dass es in der Region rund um Ravensburg in der vergangenen Woche spannende Geschichte gab. Und so geht es in der aktuellen Folge unter anderem um wundersame Eier, eine Seilbahn für Ravensburg und eine neuartige Methode, Rehkitze vor dem sicheren Tod zu bewahren.

Wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, oder aber richtige Knaller für uns haben, freuen wir uns sehr! Sie erreichen uns unter o.linsenmaier@schwaebische.de und l.bruns@schwaebisch-media.de und telefonisch unter der +49 (0)751 2955-1030

