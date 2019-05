Regio-Podcast „Olis Knallerkiste“: Meisterliche Towerstars und enttäuschte Rap-Fans

Abgesehen davon, dass die Soundqualität diese Woche im Eimer ist, kann gesagt werden: "He is back." Die Rede ist von Lukas Bruns, der nach seiner wohlverdienten Auszeit wieder in die Knallerkiste zurückkehrt. Im Gefühl des sicheren Sieges versucht er, Olis beste Geschichten der vergangenen Woche aus Region Ravensburg kleinzureden. Ob ihm das gelingt?

Denn obwohl Oli nicht im Ravensburger Studio sitzt, will er Lukas auch aus hunderten Kilometer Entfernung überzeugen, dass sich in der vergangenen Woche ein Blick in die Ravensburger Lokalausgabe der SZ gelohnt hätte. Und so geht es in der vierten Folge von Olis Knallerkiste um meisterliche Towerstars, eine ärgerliche Ampel und enttäuschte Rap-Fans.

Sie erreichen uns unter o.linsenmaier@schwaebische.de und l.bruns@schwaebisch-media.de und telefonisch unter der +49 (0)751 2955-1030

