Regio-Podcast „Olis Knallerkiste“: Linse, Marienplatztiefgarage, Fernsehteam

Hat Ravensburg einen eigenen BER? Dieser Frage gehen SZ-Redakteur Oli Linsenmaier und sein Gegenüber Lukas Bruns in der neusten Folge des Regio-Podcasts "Olis Knallerkiste" nach. Dabei dreht sich alles um die Marienplatztiefgarage, die immer teurer wird und sich die Wiedereröffnung wieder einmal nach hinten schiebt.

Doch ist in der vergangenen Woche weitaus mehr in der Region rund um Ravensburg passiert. So stand das Kulturzentrum Linse kurz vor dem Aus und ein ZDF-Fernsehteam hat in Weingarten gedreht. Außerdem nimmt die Debatte um das Radfahren in der Weingartener Fußgängerzone, nicht zuletzt wegen einer handgreiflichen älteren Dame, immer mehr Fahrt auf. Und natürlich darf auch Lukas Lieblingsthema, die Verkehrsführung auf der B 30, nicht fehlen.

Wer das Kulturzentrum Linse finanziell unterstützen will, kann dies unter folgender Bankverbindung machen: DE84 6506 2577 0814 4000 19

Wer eine Spendenbescheinigung haben möchte, möge dies bitte im Betreff bei der Überweisung angeben.

