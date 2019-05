Regio-Podcast „Olis Knallerkiste“: Hochhausbrand, Juwelenraub, Blutritt

Ganz schön heiß her geht es in der neusten Folge von Olis Knallerkiste. Denn der Titel "Brandgefahr" bezieht sich nicht nur auf die Themen. Mit seiner strengen Bewertung drängt Lukas Bruns SZ-Redakteur Oli Linsenmaier an den Rand des Abgrundes. Ob er die erste Niederlage in der sechsten Folge der Knallerkiste verhindern kann?

Inhaltlich versucht er Lukas aufzuklären, warum viele Menschen in der gesamten Region bis hoch nach Biberach die gesamte Woche kein Handynetz hatten. Doch auch brennende Elektroautos, Zölibat und Frauen als Priesterinnen oder aber ein spektakulärer Juwelenraub sind Thema in "Brandgefahr".

Ihr habt noch nicht genug? Alle Folgen der Knallerkiste gibt es hier

Wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, oder aber richtige Knaller für uns haben, freuen wir uns sehr! Sie erreichen uns unter o.linsenmaier@schwaebische.de und l.bruns@schwaebisch-media.de und telefonisch unter der +49 (0)751 2955-1030

