Regio-Podcast „Olis Knallerkiste“: Handynetz, Bärengarten, Freibad

Die Verbindung steht, ist zeitweise aber ganz schön brüchig. Denn SZ-Redakteur Oli Linsenmaier ist im Urlaub und damit mehr als 1000 Kilometer entfernt. Das hindert ihn aber nicht daran, Lukas Bruns die besten Geschichten aus der Region Ravensburg der vergangenen Woche zu erzählen. Denn es ist wieder einiges passiert.

So kann in weiten Teilen Entwarnung in Sachen Handynetz gegeben werden. Doch ein weiterer Brandanschlag auf Mobilfunkmasten in der Region wirft neue Fragen auf. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Bärengarten, die sich auch massiv auf das Ravensburger Rutenfest auswirken dürften. Diese und weitere Themen gibt es in der aktuellen Folge "Störgeräusche".

Ihr habt noch nicht genug? Alle Folgen der Knallerkiste gibt es hier

Wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, oder aber richtige Knaller für uns haben, freuen wir uns sehr! Sie erreichen uns unter o.linsenmaier@schwaebische.de und l.bruns@schwaebisch-media.de und telefonisch unter der +49 (0)751 2955-1030

Podcasts sind die Audioformate von Schwäbische.de. Redakteure und Medienmacher sprechen miteinander und mit Gästen über verschiedene Themen aus Politik, Gesellschaft und Sport.

Alles Wissenswerte rund um das Audioformat Podcast gibt es hier: