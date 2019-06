Regio-Podcast „Olis Knallerkiste“: Blutritt, Wahlen und eine handgreifliche Oma

Nein, damit wird sich Lukas Bruns in Oberschwaben sicherlich keine Freunde gemacht haben. Denn am Tag der Aufzeichnung hat der Blutritt in Weingarten stattgefunden – die größte Reiterprozession Europas. Doch davon will Lukas eigentlich gar nichts wissen. Die Frage, warum ein „Neigschmeckter“ auf diesem Stuhl im Studio sitzt, wird dadurch sicher nicht einfacher zu beantworten. Doch zeigt sich Lukas an anderer Stelle auch versöhnlicher. Gerade wenn es um alte Damen geht, die auf Polizisten losgehen.

Doch sprechen SZ-Redakteur Oli Linsenmaier und Lukas Bruns in der Folge „Wutritt“ auch über die zurückliegende Wahl, bei der es in Weingarten wahrlich ein Kuriosum gegeben hat. Außerdem geht es um die Bewegung „fridays for future“, die auch in Ravensburg immer größer wird. Als Oli dann aber mit dem Juwelierraub ankommt, kann Lukas nicht mehr an sich halten.

