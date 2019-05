Regio-Podcast „Olis Knallerkiste“: Bärengarten, Bischof, Baustelle

Nein, die Glaubensfrage stellt sich für Lukas Bruns aktuell nicht. Denn mit der Kirche hat er ziemlich wenig am Hut. Daher kann er über die neusten Entwicklungen zur Ravensburger Erklärung auch nur den Kopf schütteln und tut das auch in der aktuellen Folge von Olis Knallerkiste kund.

Doch auch zu anderen Themen, wie den Bärengarten beim Rutenfest oder aber der Weiterdreh zu Capitol Bra, hat er eine klare Meinung. So richtig in Fahrt kommt Lukas aber, wenn es um den Stau auf seinem Arbeitsweg geht. Da redet er sich mal so richtig in Rage.

Wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, oder aber richtige Knaller für uns haben, freuen wir uns sehr! Sie erreichen uns unter o.linsenmaier@schwaebische.de und l.bruns@schwaebisch-media.de und telefonisch unter der +49 (0)751 2955-1030

Podcasts sind die Audioformate von Schwäbische.de. Redakteure und Medienmacher sprechen miteinander und mit Gästen über verschiedene Themen aus Politik, Gesellschaft und Sport.

Alles Wissenswerte rund um das Audioformat Podcast gibt es hier: