Regine Rist soll Ortsvorsteherin von Taldorf werden

Nach 25 Jahren geht in Taldorf die Ära Vinzenz Höss zu Ende. Der langjährige Ortsvorsteher hatte nach seiner letzten Wahl zum Ortsvorsteher im Juli 2019 angekündigt, aus Altersgründen nur bis Ende 2020 im Amt bleiben zu wollen.

In seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 22. September, um 18 Uhr in der Schussentalhalle in Oberzell wählt der Ortschaftsrat Taldorf nun eine neue Ortsvorsteherin. Laut Sitzungsvorlage werde dem Gremium die Wahl der bisherigen Orstvorsteherin der Ortschaft Schmalegg, Regine Rist, vorgeschlagen. Sie hatte sich im Auswahlverfahren nach der öffentlichen Ausschreibung der Stelle gegen sieben weitere Bewerber durchgesetzt, heißt es dort weiter.

Regine Rist war erst im Februar dieses Jahres als Ortsvorsteherin von Schmalegg verpflichtet worden. In diesem Zusammengang war der Wunsch geäußert worden, dass dies auf längere Sicht angelegt sein möge. Schließlich hatten bis auf eine Ausnahme alle Vorgänger und auch Regine Rists unmittelbare Vorgängerin Manuela Hugger das Schmalegger Rathaus als Sprungbrett für einen Bürgermeisterposten genutzt.

In der Taldorfer Sitzung geht es am Dienstag zudem um einen Investitionszuschuss an den Sportverein Oberzell für die Sanierung der Umkleidekabinen und diverse Baugesuche.