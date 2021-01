Regierungspräsident Klaus Tappeser: Die Probleme heißen Verkehr, Finanzen und Corona

Regierungspräsident Klaus Tappeser wurde am 5. August 1957 in Geldern (Nordrhein-Westfalen) geboren. Aufgewachsen ist er in Bad Saulgau. Klaus Tappeser ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Nach dem Abitur 1976 studierte Tappeser an der Universität der Bundeswehr in München und schloss dort 1982 als Diplom-Pädagoge ab. Im Dienst der Bundeswehr absolvierte er in Hamburg eine Generalstabsausbildung. Nach verschiedenen Aufgaben bei der Bundeswehr wechselte Klaus Tappeser 1992 als Sozialdezernent ins Landratsamt Ravensburg. 1995 wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar gewählt. Dieses Amt bekleidete er bis zu seiner Ernennung zum Ministerialdirektor des Ministeriums für Wissenschaft Baden-Württemberg 2008. Seit dem 11. Oktober 2016 ist Klaus Tappeser Regierungspräsident des Regierungsbezirks Tübingen. (sz/Quelle: Regierungspräsidium)