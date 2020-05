Das Regierungspräsidium Tübingen wird im Jahr 2020 im Landkreisen Ravensburg zahlreiche Straßenbaumaßnahmen auf den Bundesfern- und Landesstraßen durchführen. Trotz den aktuell nicht einfachen Zeiten sei es dem Regierungspräsidium ein Anliegen, den Bürgern und der Wirtschaft ein funktionierendes Straßennetz bereitzustellen, so Regierungspräsident Klaus Tappeser in einer Pressemitteilung.

Erhaltungsmaßnahmen

Im Landkreis Ravensburg werden an drei Brücken über der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Leukirch-Süd die Mittelstützen saniert. Die Bauarbeiten sollen am Donnerstag, 18. Juni beginnen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 350.000 Euro und werden vom Bund getragen. Im September 2020 wird die Fahrbahndecke der B 30 alt zwischen Ravensburg-Mariatal und Ravensburg-Torkenweiler für 330 000 Euro erneuert. Die Landesstraße 301 zwischen Hauerz und Rot an der Rot erhält auf einer Länge von rund sieben Kilometern eine neue Fahrbahndecke bekommen. Für die Arbeiten, die in der zweiten Septemberhälfte 2020 durchgeführt werden, sind Kosten von rund 700 000 Euro veranschlagt.

Die Landesstraße 318 zwischen Friesenhofen umd Rimpach wird in der zweiten Jahreshälfte während rund drei Wochen saniert. Kosten: Vorraussichtlich 800 000 Euro. Die Landesstraße 286 ist im Streckenabschnitt Ostrach bis Eichstegen beschädigt. Der Asphalt soll deshalb in den Sommerferien auf einer Länge von 7,4 Kilometern für 2,3 Millionen Euro saniert werden. Im Zuge der notwendigen Vollsperrung zum Bau des Radweges entlang der Landesstraße 204 wird die Fahrbahn ab dem Ausbauende bis zur Ortsdurchfahrt Urnau und in einem zweiten Abschnitt ab der Ortsdurchfahrt Urnau bis Fuchstobel erneuert. Die Kosten von rund 630 000 Euro werden vom Land getragen.

Bauwerksanierungen

Die hölzerne Lärmschutzwand entlang der Bundesstraße 12 bei Isny-Dorenwald wird durch einen Neubau ersetzt. Kosten: 250 000 Euro. Die Arbeiten sollen im Herbst 2020 ausgeführt werden.

Neubauten

Im Zuge des letzen Bauabschnitts der neuen Bundesstraße 30 in Ravensburg sind noch Rückbauarbeiten an der sogenannten „Wolf-Kreuzung“ in Oberschach umzubauen. Bei gutem planerischen Verlauf ist ein Baubeginn im September 2020 angestrebt.