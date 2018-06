Reger Wechsel im Einzelhandel

In Ravensburg herrscht in Sachen Geschäftsaufgaben und Neueröffnungen viel Bewegung. Unter anderem hört Ende des Jahres das „La Dolce“ in der Marktstraße auf, das Kaffeespezialitäten führte. Ein angeblich „großer Name“, über den aber noch keiner reden will, soll im Januar in die ehemalige AOK-Filiale am nördlichen Marienplatz einziehen.

Rund 300 Geschäfte gibt es in der Ravensburger Innenstadt. Vier davon stehen derzeit leer, also weniger als zwei Prozent: Marienplatz 6 (ehemals „Jako“), Bachstraße 29 (ehemals „La Finesse“), sowie jeweils ein Leerstand in der Charlottenstraße und der Unteren Breite Straße. Für einige dieser vier Leerstände gibt es bereits Interessenten, für andere wiederum noch keine konkreten Pläne. Zum Vergleich: Der bundesdeutsche Durchschnitt an ungenutzten Verkaufsflächen liegt bei zehn Prozent.

Vieles ist schon eingetütet

„Viele derzeit wahrnehmbare Leerstände sind mittlerweile eingetütet“, sagt Andreas Senghas, Wirtschaftsförderer der Stadt Ravensburg. So hätten laut Senghas unter anderem das ehemalige „Samenhaus Fleischer“ in der Eichelstraße, der Modeladen in der Kirchstraße, die frühere AOK-Filiale am nördlichen Marienplatz neue Mieter gefunden. Vor allem die Untere und Obere Breite Straße sieht der Wirtschaftsförderer nach erfolgter Straßensanierung gut aufgestellt: „Hier haben wir so gut wie keinen Leerstand mehr.“

Allerdings ist es Senghas wichtig, dass sich die Stadt – ebenso wie das Wirtschaftsforum pro Ravensburg (Wifo) – nicht als Makler, sondern als eine Art Wegbereiter versteht. Dabei komme es ihnen vor allem auf die Vielfalt in der Stadt an, sind sich Senghas und Wifo-Vorsitzender Eugen Müller einig. „Wir brauchen große und kleine Fachhändler gleichermaßen“, betont Müller. Deshalb sage das Wifo auch „Ja“ zum Wettbewerb.

Stadt und Wifo würden regelmäßig Anfragen von interessierten Einzelhändlern und Dienstleistern bekommen, ob geeignete Flächen in der Stadt verfügbar seien. Es existiere eine regelrechte „Warteliste“. Das Passende zu finden, ist aber nicht immer einfach. Lage, Konzept und Preis müssen stimmig sein.

Vielmals kommt eine mühsame Verhandlungsarbeit mit den Eigentümern hinzu. „Oft ist die Vermittlung sehr zeitintensiv“, meint der Wifo-Vorsitzende Eugen Müller. Das liege unter anderem daran, dass sich einige Gebäude im Eigentum von Erbengemeinschaften befänden, die sich untereinander nicht immer einig seien.

Im Falle von Norbert Egger ist das anders. Der 58-jährige Kaffeeexperte betreibt mit drei Angestellten das „La Dolce“ in der Marktstraße. Er zahlt seine Pacht nicht an einen Privatbesitzer, sondern an die Stadt Ravensburg, der das Gebäude gehört. Nach zehn Jahren gibt er sein Kaffeegeschäft auf. Die Gründe dafür seien steigende Kosten, ein zunehmender Wettbewerb durch Discounter und Internet sowie Kunden, die alles billig oder gratis wollen. „Damit ist einfach kein Geld mehr verdient“, erklärt Egger. Sein Geschäft aufzugeben, fällt ihm schwer. „Aber jetzt werde ich einfach die freien Wochenenden genießen“, meint er.

Mitte Oktober beginnt im „La Dolce“ der Ausverkauf. Was mit dem Laden danach passiert, steht noch in den Sternen.