Recyceln, Verbrennen, Verkaufen? Das passiert mit unserem Verpackungsmüll

Ausspülen, FFP2-Masken und Deckel ab – Tipps für die Mülltrennung

Im Prinzip ist es ganz einfach: Alles, was Konsumgüter verpackt, kommt in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Also Butterfolie, Konserven, Zahnpastatuben oder Putzmittelflaschen. Auch Kronkorken, Spraydosen und sogenannte Serviceverpackungen wie der Coffee-To-Go-Becher wandern in die Gelbe Tonne.Einwegrasierer, Taschentücher, Plastik-Spielzeug oder Feuerzeuge verpacken beispielsweise keine Konsumgüter und gehören damit auch nicht in die Gelbe Tonne. Laut Michael Dietel vom Recycler Vogt Plastic werden außerdem immer mehr alte Elektrogeräte in der Gelben Tonne entsorgt – ein riesiges Problem, das die Verwertung gefährdet.

Auch Einmalmasken oder Handschuhe dürfen nicht in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne. Auch wenn sich das Material so anfühlt, gilt auch hier: Was nicht etwas anderes verpackt, hat in der Gelben Tonne nichts verloren. FFP2- oder OP-Masken gehören in den Restmüll.

Die Initiative „Mülltrennung Hilft“ weist außerdem darauf hin, Verpackungsteile zu trennen. Der Deckel einer Senftube ist aus einem anderen Material als die Tube selbst und muss für ein gutes Recycling-Ergebnis getrennt werden. Also: Frischkäsefolie, Joghurtdeckel und Schraubverschluss der Milchpackung immer abtrennen und getrennt in die Gelbe Tonne werfen.

Übrigens: Nur das Material entscheidet, welche Tonne richtig ist, nicht der Grüne Punkt. Ursprünglich war der Grünen Punkt das Zeichen für Recycling und gab an, was über die Gelbe Tonne, die Papiertonne und die Glastonne wiederverwertet wird. Seit 2009 hat er seine Bedeutung jedoch verloren. „Ein Ausspülen des Verpackungsmülls ist aus technischer nicht erforderlich“, klärt Landbell Regionalleiter Markus Walk auf. Die Sortiermaschinen können den Kunststoff des Bechers auch erkennen, wenn darin noch Reste sind. Beim weiteren Recyclingprozess zum Granulat wird der Verpackungsmüll außerdem im Wasserbad gereinigt. Die Verpackung sollte aber restentleert sein – oder auch „löffelrein“.