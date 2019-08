Rechnerische Überversorgung auch bei Hausärzten in der Region Ravensburg

Am Ortseingang von Feldstetten hat sich von Laichingen her kommend am Montagnachmittag gegen 14 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Es gab insgesamt fünf Verletzte, drei davon schwer. Eine Familie war auf dem Weg in den Urlaub.

Der Fahrer eines roten Mercedes-Kombi geriet auf Höhe des Blitzers auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Daimler mit einem blauen VW-Kombi zusammen. Die beiden Fahrer (40 und 38 Jahre) wurden nach Angaben der Polizei nur leicht, die beiden Kinder (drei und sieben) im Mercedes sowie die 36-jährige Beifahrerin ...