Rebell in Ravensburg: Olaf Schubert kommt in die Oberschwabenhalle

„Zeit für Rebellen“ heißt das neue Programm von Olaf Schubert mit dem der Comedian und seine Freunde am Mittwoch, 14. Juni 2023, ab 20 Uhr in der Ravensburger Oberschwabenhalle zu Gast sind. Rebell war Schubert freilich schon immer. Niemals schwamm er mit dem Strom! Aber auch nicht dagegen. Ein Schubert schwimmt neben dem Strom, auf dem Trockenen, denn dort kann er laufen – er ist eben vor allem ein sanfter Rebell, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Tickets für die Show in Ravensburg gibt es bei allen Vorverkaufsstellen mit CTS Eventim oder zum selbst ausdrucken unter www.roth-friends.de oder Telefon 01806/570000.