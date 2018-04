Realschüler feiern ihren Abschluss im Hirschgraben

Nachdem die Ravensburger Abiturienten bereits am Montag ihren Abschluss gefeiert haben, durften sich nun auch endlich die Realschüler über ihre letzte Prüfung freuen.

Schon gegen 14 Uhr waren heute ungefähr 300 Personen in den Hirschgraben gekommen, es werden jedoch weitere erwartet. Alkohol gab es selbstverständlich erst für Schüler ab 16 Jahren. Diese erhielten gelbe Armbändchen zur Kennzeichnung. Geraucht werden durfte nirgendwo. Die Schüler tanzten zur Musik eines DJs, die auch schon am Montag bei den Abiturienten recht gut ankam. Fast vergessen machte das Fest auch, dass die Deutschprüfung an den Realschulen in diesem Jahr verschoben werden musste.