Wo die Liebe hinfällt: Jana-Maria Herz zieht für „Bachelor“ von Spanien nach Ravensburg

Die aus diversen „Bachelor“-Sendungen und Ablegern bekannten Umut Tekin aus Ravensburg und seine Freundin Jana-Maria Herz haben in Ravensburg gemeinsam eine Wohnung bezogen. Wie das Paar über Instagram bekannt gab, wohnen sie seit Anfang des Jahres offiziell zusammen.

Die beiden haben sich beim RTL-Format „Bachelor in Paradise“ kennengelernt, das vom 3. November bis 22. Dezember 2022 ausgestrahlt wurde. Dabei lernen sich ehemalige Bachelorkandidatinnen und Bachelorettekandidaten kennen und haben die Chance sich zu verlieben. Bei Tekin und Herz hat es während der Sendung gefunkt. Die Sendung wurde im Sommer aufgenommen, die beiden sind also schon seit fast einem halben Jahr zusammen.

Die ersten Monate in ihrer Beziehung mussten sie sich verstecken

„Ich habe mich bei ihm eingenistet“, erzählt Herz. Da die Sendung noch nicht ausgestrahlt war, mussten sich die beiden verstecken, damit sie nicht gemeinsam gesehen werden. „Jana ist immer wieder zu mir gekommen und ich habe sie in Marbella in Spanien besucht“, sagt Tekin. Als Herz in Ravensburg zu Besuch war, hätte er ihr den Weg zu Geschäften erklären müssen. Gemeinsame Restaurantbesuche oder ein Spaziergang über den Weihnachtsmarkt seien nicht möglich gewesen.

Zum neuen Jahr haben sie jetzt aber ihre erste gemeinsame Wohnung in Ravensburg bezogen. Für die oberschwäbische Stadt haben sie sich deshalb entschieden, weil Tekins Familie hier wohnt und er Herz die Region mit Bodensee und Allgäu schmackhaft gemacht hat. „Wir haben die Wasserfälle im Allgäu angeschaut, waren in Lindau, Konstanz und Friedrichshafen“, erzählt Tekin.

Das gefällt Jana-Maria am Südwesten

Jana-Maria Herz gefällt die Region besonders gut. „Grüne Felder habe ich in Spanien so gar nicht. Hier ist es sehr idyllisch und ich liebe die schönen Sonnenuntergänge“, sagt sie. Während ihren Besuchen in Ravensburg hat sie auch Tekins Familie kennengelernt. „Ich durfte den 50. Geburtstag seiner Mutter mitfeiern. Seitdem war Köln für mich aus dem Rennen“, erklärt Herz.

Das Paar hatte noch während der RTL-Sendung überlegt, gemeinsam nach Köln oder in eine andere Großstadt zu ziehen. Herz wohnt eigentlich in Marbella in Spanien und leitet dort mit ihrer Schwester eine Boutique. Im Sommer werde sie auch weiterhin einige Wochen in Spanien verbringen und sich im Winter auf ihren Beruf als Influencerin konzentrieren, sagt sie.

Die neue Wohnung ist perfekt für Influencer

Auch Tekin ist auf Instagram und TikTok bekannt. Ihre Tätigkeiten in den sozialen Medien hat auch die Wohnungssuche der Beiden beeinflusst. „Die Wohnung ist hell und hat einfach alles: große Fenster, sie ist südlich gelegen, ruhig und die Nachbarn sind entspannt“, zählt Herz auf. Perfekt, um gute Videos zu drehen.

Einige Möbel haben die beiden schon aus Tekins alter Wohnung übernommen, den Rest müssen sie noch besorgen. Die Wohnung hat Tekin laut eigener Aussage innerhalb von zwei Tagen alleine gestrichen. Beim Umzug hätte dann seine Familie geholfen. „Unser Zusammenleben ist sehr harmonisch“, sagt Herz. „Beim Umzug gab es am meisten Stress, aber da lernt man sich dann richtig kennen.“

Auch die Menschen in Ravensburg hat sie schnell ins Herz geschlossen und schon erste Freundschaften geknüpft. „Die Menschen sind sehr familiär und hilfsbereit. Ich bin glücklich, dass wir hier wohnen und ich schon Leute kennengelernt habe“, sagt sie.

Das hat das Paar im Sommer vor

Erste Schwäbisch-Kenntnisse hat Tekin ihr bereits beigebracht. „Ich habe ihr zum Beispiel erklärt, dass „Geh ma“ Gehen wir bedeutet“, erklärt er. Im Sommer wollen die beiden die Schweiz, den Rheinsprung und die vielen Seen der Region erkunden.

Ob man sie im neuen Jahr wieder in einer Fernseher-Sendung sehen wird, verraten sie noch nicht. „Der Fokus liegt gerade auf der Wohnung“, sagt Tekin, „Aber wenn ein cooles Angebot von einem Sender kommt, dann schauen wir mal.“

Beide werden weiterhin als Influencer in den sozialen Netzwerken arbeiten. Beide auf ihren eigenen Kanälen, aber auch irgendwie zusammen – in ihrer neuen gemeinsamen Wohnung in Ravensburg.