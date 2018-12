Reaktionen nach Ewalds Unfall: „Ich hoffe, dass er bald wieder da steht“

Mit großer Bestürzung haben Kollegen aus Markus Ewalds beruflichem Umfeld auf die Nachricht seines Verkehrsunfalls und den damit verbundenen lebensbedrohlichen Verletzungen reagiert. „Markus Ewald ist nicht nur ein Kollege, sondern ein Freund von mir“, sagte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp am Montag.

Am Freitag habe er Ewald noch bei einem Termin in Weingarten getroffen. „Am gleichen Nachmittag ist dann dieser tragische Unfall passiert.“

Und auch sein langjähriger Verwaltungsdirektor bei der Stadt Weingarten, Günter Staud, zeigte sich zutiefst betroffen. „Wir sind alle entsetzt. Das ist unfassbar. Das geht mir richtig nahe“, sagte er. Auch er habe Ewald am Freitag noch kurz gesehen. „Wir schätzen uns sehr. Ich hoffe, dass er bald wieder da steht.“ Das unterstrich auch Uwe Stürmer, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Konstanz, der Ewald in den vergangenen Jahren in der Fasnet und durch die „Weinbergfreunde“ besser kennengelernt hat. „Er ist so ein angenehmer Zeitgenosse. Da kann man nur hoffen, dass er sich stabilisiert und bald wieder auf die Beine kommt“, sagte Stürmer.

Das wünschte innerparteilich auch Horst Wiest, Vorsitzender der Freien Wähler Weingarten (FWW). „Der Mensch kommt hier an erster Stelle. Das Wichtigste ist, dass er einigermaßen davon kommt. Alles andere kann man regeln“, sagte Wiest.

Da sich zahlreiche Bürger im Rathaus nach dem Zustand Ewalds erkundigt haben und viele ihm Genesungswünsche zukommen lassen wollen, hat die Stadt entschieden, das zentral über das Sekretariat des Oberbürgermeisters laufen zu lassen. Wer also Markus Ewald und seinem Ehemann gute Wünsche zukommen lassen möchte, kann diese im Rathaus in der Kirchstraße 1 in Weingarten abgeben. Sie werden dann an den Oberbürgermeister weitergeleitet.