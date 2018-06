Razorbacks ziehen nach Weingarten um

Das erste Heimspiel der neuen Regionalligasaison bestreiten die Ravensburg Razorbacks am 19. April gegen Pforzheim. Die American Footballer spielen dann allerdings nicht mehr auf dem Kunstrasen des TSB Ravensburg, sondern im Lindenhofstadion in Weingarten.

Dort sehen die Razorbacks eine viel bessere Infrastruktur als in Ravensburg. Laut des Razorbacks-Chefs Frank Kienzle waren die Footballer seit einigen Monaten auf der Suche nach einem Stadion für die Heimspiele. „Die Veränderung der Infrastruktur stand ganz oben auf unserer To-Do-Liste“, so Kienzle laut Mitteilung der Razorbacks. „Das Lindenhofstadion passt mit über 600 überdachten Sitzplätzen, vielen Stehplätzen, einer Gastronomie und ausreichend Parkplätzen hervorragend.“ Bei schlechtem Wetter kann der TSB immer noch auf den Kunstrasen ausweichen.

Die Nachricht des Umzugs nach Weingarten sorgte bei der Stadt Ravensburg am Dienstag für Überraschung. „Davon habe ich bislang nichts gewusst“, sagt Karlheinz Beck vom städtischen Amt für Jugend, Schule und Sport. „Ich kann die Gründe nachvollziehen, finde es aber sehr schade.“ Nicht, weil Beck es Weingarten nicht gönnen würde. „Aber für mich wäre klar gewesen, dass die Razorbacks auch auf dem Hauptplatz hätten spielen können.“

Offenbar gab es in den Gesprächen zwischen dem TSB, der Stadt und den Razorbacks zwei Alternativen zum Kunstrasenplatz. Der Hauptplatz des TSB hat jedoch keine überdachte Tribüne, und die Gespräche mit dem FV über die Nutzung ihres Hauptplatzes sind gescheitert. „Wir haben uns das ganz genau überlegt und uns viele Gedanken gemacht“, sagt der Sportliche Leiter des FV, Peter Mörth. „Aber für uns wäre eine Kooperation unvernünftig gewesen.“

Laut Mörth habe es zum einen Überschneidungen bei den Spielern der Razorbacks und dem FV gegeben. „Dazu ist der Platz bei uns in einem bescheidenen Zustand, da spielen nur die erste Mannschaft und die Kleinen.“ Die U 23 in der Landesliga sowie die A- und B-Junioren müssen meist auf dem Nebenplatz spielen. „Zum anderen haben wir keine Erfahrungen, was durch die Footballer mit dem Platz passiert.“

So blieb den Razorbacks nur der Umzug nach Weingarten. „Die Gespräche mit der Stadtverwaltung und dem SV Weingarten waren sehr konstruktiv“, sagt Johannes Landherr von der Abteilungsleitung der Razorbacks. Die Footballer wollen sich nach dem freiwilligen Rückzug in die Regionalliga professioneller aufstellen und setzen in naher Zukunft „alles auf eine Karte Richtung German Football-League“, sagt Landherr. An der Vereinszugehörigkeit zum TSB ändert sich nichts. Alle Trainingseinheiten sowie die Spiele der Jugendmannschaften sind weiterhin auf dem Kunstrasenplatz. Sascha Merkel, bei den Razorbacks für die Organisation der Heimspiele zuständig, sagt aber: „Das Lindenhofstadion bietet uns deutlich mehr Raum für Showacts und Kreativität. Events gehören zum Football einfach dazu.“