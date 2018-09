Razorbacks wollen auf der Waldau das Tor zur Erstklassigkeit aufstoßen

Steigen die Ravensburg Razorbacks in die German Football League Süd auf und schaffen sie somit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte? Oder halten die Stuttgart Scorpions in der Relegation doch noch die Klasse? Diese Fragen werden im ersten Relegationsspiel an diesem Samstag um 18 Uhr im Stuttgarter Gazi-Stadion auf der Waldau, in dem auch die Fußballer der Stuttgarter Kickers ihre Heimat haben, zwar noch nicht beantwortet. Einen ersten Fingerzeig wird die Partie aber geben.

Um was geht es am Samstag? Um den letzten freien Platz in der German Football League Süd, der höchsten Spielklasse im American Football in Deutschland. Die Stuttgart Scorpions sind in der ersten Liga Letzter geworden, die Ravensburg Razorbacks Meister in der GFL2 Süd. Nach dem Hinspiel folgt am 7. Oktober um 15 Uhr im Weingartener Lindenhofstadion das Rückspiel.

Wer ist der Favorit? Frank Kienzle, der Abteilungsleiter der Ravensburger Footballer, sieht die Stuttgart Scorpions leicht im Vorteil. „Sie sind etwas erfahrener.“ Allerdings haben die Stuttgarter in 14 Saisonspielen nur zweimal gewonnen, die Razorbacks dagegen haben elf Saisonsiege, ein Unentschieden und nur zwei Niederlagen in der Statistik stehen. Aus der Hauptrunde kann der Zweitligist daher mehr Selbstvertrauen ziehen als die Scorpions. „Unsere Jungs“, weiß Kienzle, „sind voll motiviert. Sie wollen gewinnen.“ Die Stuttgarter haben im Gegensatz zu Ravensburg schon Erfahrung mit der Relegation zur GFL Süd gemacht. Allerdings ist das schon Jahre her. 1997 gelang den Scorpions der späte Klassenerhalt gegen die Saarland Hurricanes.

Was passiert, wenn die Razorbacks nicht aufsteigen? Dann würde bei den Oberschwaben keine Welt zusammenbrechen. „Natürlich wären die Spieler und Trainer dann erst einmal total enttäuscht“, sagt Kienzle. Die erste Liga ist auch das Ziel der Ravensburger – aber es muss nicht gleich in dieser Saison sein. Das primäre Ziel vor Saisonstart war, den Abstand zu den Spitzenteams zu verringern. Das Soll ist bereits übererfüllt. „Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe“, meint Kienzle. „Jahrelang haben wir nur aus der Ferne gesehen, wie Stuttgart gespielt hat, jetzt dürfen wir in Stuttgart spielen. Das ist toll.“

Wie war die Saison der Stuttgarter? Ein Wort: enttäuschend. Nach Platz sechs in der Vorsaison wollten sich die Scorpions in dieser Saison verbessern. Doch Quarterback Michael Eubank und seine Mannschaft taten sich in der GFL Süd vor allem in der Offensive schwer. Im Schnitt kamen die Stuttgarter nur auf rund 16 Punkte pro Partie. Ravensburg legte eine Liga tiefer satte 46,7 Punkte pro Partie auf. Siege gab es für Stuttgart nur gegen die Kirchdorf Wildcats (35:14) und die Marburg Mercenaries (43:36). Es gab aber auch bittere Pleiten wie das 0:42 in Frankfurt.

Wer sind Stuttgarts beste Punktesammler? Pascal Flöser, der als Widereceiver, Running Back und Kicker eingesetzt wird, kam in der Hauptrunde auf 56 Punkte (drei Touchdowns, fünf Field Goals und 23 Extrakicks). Widereceiver Richard Samuel machte acht Touchdowns und 51 Punkte, Fabian Weigel erzielte sechs Touchdowns (37 Punkte), Jakob Johnson vier Touchdowns (26 Punkte). Regie bei den Stuttgartern führt Quarterback Michael Eubank, der zwar 17 Touchdownpässe warf, aber nur einmal selbst in die Endzone lief. Ravensburgs Quarterback Garrett Dellechiaie warf 52 (!) Touchdownpässe und lief selber fünfmal in die Endzone.

Und wer sind Ravensburgs Schlüsselspieler? Natürlich der Quarterback, der das Spiel lenkt. Dazu die starken Amerikaner Malik Norman (26 Touchdowns) und Jevonte Alexander (21), der auch in der Defensive (fünf Interceptions) einen klasse Job machte. Dazu die deutschen Widereceiver Michael Mayer (21 Touchdowns) und Andreas Lo Meo-Englbrecht (acht) sowie Kicker Patrick Bloching, der nach der schweren Knieverletzung von Patrick Reinisch 50 von 65 Extrakicks zwischen die Stangen gebracht hat.

Wird das Spiel in Stuttgart irgendwo übertragen? Ja, per Livestream im Internet unter:

www.livestream.com/GFLTV/Relegation-2018-SSCvsRR