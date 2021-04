Razorbacks verpflichten weiteren Quarterback

Die Ravensburg Razorbacks haben einen weiteren Quarterback verpflichtet. Wie der GFL1-Aufsteiger mitteilte, wechselt der 25-jährige Ryan Deal nach Oberschwaben. Der US-Amerikaner wird gemeinsam mit dem Dänen Alexander Bjerre die zentrale Position im Spiel der Razorbacks ausfüllen. „Mit zwei sehr guten Quarterbacks haben wir automatisch eine Konkurrenzsituation geschaffen, welche das Beste aus beiden herausholen wird“ ist Razorbacks-Headcoach Sebastian Fandert überzeugt.

Deal begann seine Karriere an der St. Mary’s Ryken Highschool, bevor er 2014 an das West Virginia Wesleyan College in die Division 2 ging. Dort blieb er bis 2018 und spielte drei seiner vier Jahre als Starting Quarterback. In seinem letzten Collegejahr wurde er zudem in das Allstar Team der Liga berufen. Nach seiner Zeit am College spielte Ryan zunächst in Brasilien für die Ceará Caçadores, bevor er 2019 in die erste Spanische Liga zu den Osos Rivas wechselte. Nach dem Aus im Viertelfinale um die spanische Meisterschaft kehrte Deal zurück in die USA an seine Highschool und unterstützte dort das Football-Programm als Quarterback-Coach.

2021 wird Deal zusammen mit Bjerre die Angriffsreihen der Oberschwaben in die GFL1-Saison führen. Er freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich habe mich von Tag eins bei den Razorbacks wohl gefühlt und freue mich riesig, ein Teil der ‚New kids on the block‘ in der GFL1 zu sein.“ Neben seiner Tätigkeit als Spieler wird Deal sich nach Angaben der Razorbacks auch ins Coaching der Nachwuchs-Quarterbacks einbringen. „Auch wenn wir immer wieder Spieler aus Europa und den USA zu uns holen, ist eine wichtige Säule die Ausbildung des lokalen Nachwuchses“, sagt der sportliche Leiter Oliver Billstein.

Deal wird genauso wie die drei vor wenigen Wochen verpflichteten dänischen Spieler in den nächsten Tagen in Oberschwaben erwartet und soll nach der verpflichtenden Quarantänezeit ins Mannschaftstraining der Razorbacks einsteigen.