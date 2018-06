Razorbacks kommen im Schongang zum Pflichtsieg

Bislang hat Malik Norman die Gegner reihenweise in Grund und Boden gelaufen. Der Running Back der Ravensburg Razorbacks hat bislang 102 Punkte für den Spitzenreiter der German Football League 2 Süd erzielt. Gegen den Tabellenletzten Montabaur Fighting Farmers stand der US-Amerikaner auch in Spielkleidung am Seitenrand – aufs Feld kam Norman allerdings nicht.

„Er war zuletzt leicht angeschlagen“, sagte Cheftrainer John Gilligan. „Wir waren einfach ein bisschen vorsichtig bei ihm.“ Und es hat ja auch so gereicht. Dank einer starken ersten Halbzeit, in der die Razorbacks ihren Gegnern gerade einmal ein (!) First Down gestatteten, gab es am Sonntag einen 40:13-Erfolg. Es war der siebte Sieg der Ravensburger im siebten Saisonspiel.

Ganz schnelle Führung

Statt Malik Norman stand zu Beginn Pirmin Birker als Running Back der Razorbacks auf dem Feld. Doch der junge Ravensburger hatte noch nicht einmal den Ball berührt, da stand es bereits 7:0 für den Favoriten. Im ersten Angriff rechneten die Fighting Farmers wohl nicht mit Jevonte Alexander als Wide Receiver. Der eigentliche Defensespieler der Razorbacks lief seinen Gegenspielern davon, wurde perfekt bedient von Quarterback Garrett Dellechiaie und erzielte den ersten Touchdown. Kicker Patrick Bloching traf ebenfalls.

So ging es weiter. Montabaur hatte in der Offensive kaum Raumgewinn, in der Defensive gerieten die Gäste ständig unter Druck. Zweiter Angriff: Dellechiaie wirft zu Andreas Lo Meo-Englbrecht, Montabaurs Kaleb Leach war zu weit weg – Touchdown. Bloching traf seinen Kick zum 14:0. In der elften Minute stand Michael Mayer reichlich frei, mit seinem 14. Touchdown der Saison erhöhte der Ravensburger auf 20:0, Bloching markierte das 21:0. Sekunden vor Ende des ersten Viertels schaffte es Montabaur zum ersten Mal in dieser Partie, in drei Angriffsversuchen mindestens zehn Yards zu überbrücken – ein sogenanntes First Down.

Schwacher Start nach der Pause

Besser wurde es für den Tabellenletzten bis zur Pause aber nicht. Walter Nazarevus riss im zweiten Spielabschnitt Montabaurs Quarterback Marcus Hobbs zu Boden und stoppte so die Gäste. Im folgenden Angriff lief Mayer zu seinem nächsten Touchdown, Bloching war ebenfalls erfolgreich und es stand 28:0. Mit einem 40-Yard-Lauf erhöhte Alexander auf 34:0. „Wir haben es geschafft, früh deutlich in Führung zu gehen“, sagte Thomas Miller aus dem Ravensburger Trainerteam. „So hatten wir uns das vorgestellt.“

Die zweite Halbzeit hatten sich die Razorbacks aber dann ganz anders vorgestellt. „Wir waren nicht bereit“, meinte Gilligan über die ersten Minuten nach der Pause. Erst verlor Lo Meo-Englbrecht den Ball und Andreas Wall verkürzte für Montabaur auf 6:34. Dann gab es zwei Fehlstarts und einen weiteren Ballverlust des Spitzenreiters und Thomas Fischbach sowie Marcus Hobbs per Kick verkürzten auf 13:34. „Da waren die Jungs noch in der Kabine“, sagte Miller. „Da ist es denn teilweise doch noch ein bisschen enger geworden.“ Die Konzentration fehlte, die Körpersprache der Fighting Farmers war deutlich besser als die der Ravensburger.

Richtig zittern mussten aber weder die Razorbacks noch die rund 1000 Zuschauer im Weingartener Lindenhofstadion. Gilligan konnte es sich sogar leisten, weiteren Leistungsträgern wie Alexander eine Verschnaufpause zu geben. Viele Back-up-Spieler bekamen in der zweiten Halbzeit Einsatzzeiten. Nach und nach brachten die Ravensburger das Spiel auch wieder unter Kontrolle. Mit einem schönen Touchdown-Lauf durch die Mitte erzielte Mayer den 40:13-Endstand. Zwar ging Blochings Kick an den Pfosten, das war letztlich aber egal.