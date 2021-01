Razorbacks kehren im Juni aufs Feld zurück

Nach einem Jahr Corona-Pause soll in den Stadien der deutschen Footballvereine ab dem 5. Juni wieder gespielt werden. So sieht es der jetzt fertiggestellte Spielplan 2021 für die German Football League (GFL) und GFL2 vor. Bei der Planung gab es laut Pressemitteilung gegenüber den Vorjahren einige Änderungen, um möglichen Einflüssen aus der Corona-Pandemie besser begegnen zu können.

„Das war keine leichte Aufgabe“, sagt Jörg Dreßler, der im GFL-Ligavorstand für die Spielbetrieb zuständig ist und die Spielplanerstellung zusammen mit AFVD-Vizepräsident Jan Bublitz verantwortet. „Corona hat uns vor ein paar neue Herausforderungen gestellt, die wir allerdings auch als Chance begreifen“, sagt Dreßler. „Wir sind gezwungen, neue Wege zu gehen und können damit Erfahrungen sammeln, die hilfreich für die Zukunft nach der Pandemie sein können.“

Schon im Oktober des vergangenen Jahres waren sich die Bundesligisten einig, den Saisonstart auf Anfang Juni zu terminieren, um möglichst hohe Planungssicherheit zu erlangen. Aus dem Zieldatum 9. Oktober, an dem der German Bowl in Frankfurt geplant ist, ergeben sich pro Team in der Saison 2021 zehn Hauptrundenspiele vor den Play-offs und der Relegation. Dementsprechend wurde auch ein neuer Spielmodus in den Nord- und Südgruppen der GFL und GFL2 erarbeitet.

In der Südstaffel der GFL haben die Ingolstadt Dukes ihr Team zurückgezogen. Dafür rücken die Saarland Hurricanes nach. Sie spielen mit den Ravensburg Razorbacks, den Schwäbisch Hall Unicorns und den Stuttgart Scorpions in der Staffel 1. Die Staffel 2 bilden die Allgäu Comets, Marburg Mercenaries, Munich Cowboys und Frankfurt Universe.

Die Razorbacks starten laut des vorläufigen Plans am Wochenende 5./6. Juni mit der Partie bei den Schwäbisch Hall Unicorns in ihre erste GFL-Saison der Vereinsgeschichte. Das erste Heimspiel soll am Sonntag, 13. Juni, gegen die Munich Cowboys im Weingartener Lindenhofstadion über die Bühne gehen. Das Derby gegen die Allgäu Comets aus Kempten ist als Samstagabendspiel am 31. Juli geplant.