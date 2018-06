Razorbacks-Jugend spielt die perfekte Saison

Mit einem 32:0-Sieg gegen die Spielgemeinschaft der Crailsheim Titans/Sinsheim Supersonics machen die Jugendspieler der Ravensburg Razorbacks die perfekte Saison in der American-Football-Jugend-Landesliga komplett.

Zum Spiel gegen die Spielgemeinschaft der Titans/Supersonics ging es für die jungen Razorbacks zu ihren Spielgemeinschaftspartnern nach Schwenningen. Die Defense ließ dem Angriff der Gäste nur wenig Raum. Bei den daraus resultierenden Punts des Gegners konnte Niklas Herrmann den Ball stets weit zurücktragen. Einmal gelang es ihm sogar, den Ball dabei direkt in der Endzone des Gegners abzulegen und nahm dem Angriff der jungen Wildschweine damit etwas Arbeit ab. Die Offense war aber auch nicht untätig und wandelte den Ballbesitz der Razorbacks zweimal in Punkte um. Einmal war es Quaterback Leon Schiffmann selber, der den Ball nach einer schönen Angriffsserie der Ravensburger zum Touchdown tragen konnte, das andere Mal fand er Wide Receiver Olivier Teichmeister mit einem präzisen Pass. Die Extrapunkt-Kicks wurden zwar allesamt vergeben, Malte Bohner konnte aber zumindest eine Two-Point-Conversion erlaufen.

Dennoch stand das Spiel im Zeichen der Special Teams. Zweimal konnten die Razorbacks bei den Specialteams mit einem erzielten Touchdown vom Feld gehen. Neben einem Punt-Return-Touchdown von Niklas Herrmann erzielte auch Malte Bohner einen Touchdown bei einem Kick-Off-Return.

Die reguläre Saison konnte mit diesem 32:0-Sieg mit acht Siegen in acht Spielen abgeschlossen werden. Auf das Jugendteam wartet aber trotz der phänomenalen Saison noch viel Arbeit. Am Rutensamstag findet das Finalturnier der Jugendlandesliga auf dem Gelände des TSB Ravensburg statt. Neben den ungeschlagenen Ravensburgern nehmen auch die ebenfalls ungeschlagenen Ludwigsburg Bulldogs aus der anderen Gruppe, die Pforzheim Wilddogs und die Albershausen Crusaders am Turnier teil. Für den Kampf um die Meisterschaft in der Jugendlandesliga werden sich die jungen Footballer aus der Stadt der Türme in den kommenden drei Wochen gewissenhaft vorbereiten, um der tollen Saison die entsprechende Krönung zu verleihen.