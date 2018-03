Razorbacks haben einen neuen Quarterback

Die Ravensburg Razorbacks sind auf der Suche nach einem neuen Quarterback fündig geworden. Wie die American Footballer mitgeteilt haben, verstärkt Garrett Dellechiaie die Razorbacks in der Saison 2018 in der German-Fooball-League 2 Süd.

Nach der erfolgreichen Saison 2017 mit Quarterback William Benson, der die Razorbacks in der GFL 2 Süd zur Vizemeisterschaft geführt hat, analysierte das Ravensburger Trainerteam die Stärken und Schwächen der Mannschaft. Cheftrainer John Gilligan und seine Kollegen kamen zu dem Schluss, dass für 2018 das Passspiel der Razorbacks ausgebaut werden muss. Unter Benson war das Offensivspiel der Ravensburger stark lauforientiert. Den richtigen Quarterback für das Passspiel hoffen die Razorbacks mit Garrett Dellechiaie gefunden zu haben.

Der 23 Jahre alte Dellechiaie ist mit 8475 Yards und 85 geworfenen Touchdowns in drei Jahren Rekordhalter an der Fitchburg State University – einem Division-3-College in Massachusetts. Neben seinem starken Passspiel gilt Dellechiaie zudem als sehr beweglich, was laut Gilligan perfekt zu den Plänen für die Offensive der Razorbacks passen wird.

Auch der neue Quarterback ist laut Mitteilung der Razorbacks schon heiß auf den Saisonstart. „Es war seit der Highschool mein Traum, einmal in Europa Football zu spielen. Ich haben nicht überlegen müssen, als Coach Gilligan mir diese Möglichkeit angeboten hat“, wird Garrett Dellechiaie zitiert. Am Montag, 12. März, wird der US-Amerikaner in Ravensburger erwartet – pünktlich zum Trainingsauftakt des GFL2-Teams.