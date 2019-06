„Ravioli, Sonnenbrille, Zelt“: Das sind die schönsten Zuschriften zur Southside-Ticketverlosung

Zum Southside-Festival am Wochenende hat Schwäbische.de zwei Mal zwei Tickets plus Backstagetour verlost. Dafür mussten die Teilnehmer in wenigen Worten erklären, warum sie gewinnen wollen.

Mehrere Dutzend Kommentare hat der Gewinnspiel-Post von Schwäbische.de auf Instagram erhalten, nachdem wir um folgendes gebeten hatten:

Erzähl uns in maximal zehn Worten wieso gerade Du ein Ticket gewinnen solltest und woher Du kommst.

Viele der Zuschriften waren daraufhin ähnlich, so schrieb etwa dieser Instagram-User, wir viele andere, zur Antwort:

Weil ich mit meinen Freunden abgehen will. boris_bimpel

Überraschend viele Teilnehmer wollten sich mit den Southside-Tickets auch für bestandene Abschlussprüfungen oder andere bewältigte Aufgaben belohnen, wie zum Beispiel die folgende Nutzerin.

Nach den abschlussprüfungen muss das damit gefeiert werden ???? xanna_valeriex

Andere haben es mit Ehrlichkeit probiert:

Die absolut wundertollen Mumford&Sons, aber keine 200€ auf der Kante. Meine Freunde wären auch dankbar wenn mein Geheul aufhört. sunflowergxrl Ich sag nur: Foo Fighters! Erstes Lied auf Gitarre gelernt. seppelpeter

Und dieser Nutzer, er war definitiv ein Gewinnerkandidat, hat sozusagen im Tickerstil all das zusammengefasst, was ein gutes Southside-Festival ausmacht:

Dosenbier Klopapier Campingkocher Ravioli Sonnenbrille Pavillon Zelt und gute Laune? tobecke

Am Ende hat unsere Jury allerdings entschieden, den Sieg und die Karten an die folgenden beiden Nutzer zu vergeben. Nummer eins, weil wir ihn offenbar erst auf die Idee gebracht haben - und Nummer zwei, weil so liebevoll passende Begriffe gesucht wurden:

Spontanaktionen sind ja bekanntlich die besten & ich wär voll dabei!?? ( Ostrach) aileen_wbr ! S-onne genießen O-pen air U-nbeschwert tanzen T-rettmann H-auptgewinn S-paß I-nteressante Menschen D-urchmachen E-skalation (Wangen i. A. ) marlen_kappler_

Die Gewinner werden nun von uns benachrichtigt. Viel Spaß auf dem Southside.