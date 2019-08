Ravensburgs U23 reist selbstbewusst ins Allgäu

Die U23 des FV Ravensburg muss am Mittwoch um 18.30 Uhr beim FV Rot-Weiß Weiler ran. Nach dem Last-minute-Erfolg gegen den FC Albstadt können die Ravensburger in der Landesliga selbstbewusst ins Allgäu fahren.

Als Julian Flock am vergangenen Sonntag den Ball in der Nachspielzeit unten links im Tor des Verbandsligaabsteigers versenkte, war der Jubel groß bei den Ravensburgern. Gut, dass Saikou Drammeh nicht auf Co-Trainer Gerhard Grünhagel gehört hatte, der ihn tiefer sehen wollte, um in Unterzahl das 2:2 zu verteidigen. So konnte Drammeh den Pass zu Flocks Tor spielen und war entscheidend am Dreier beteiligt. „Saikou ist eben ein Stürmer“, meint Trainer Fabian Hummel. Klar: „Wir freuen uns darüber, wie es gelaufen ist.“

Drammeh wird Hummel am Mittwoch berufsbedingt fehlen. Auch Tim Lauenroth gehört nach seiner Gelb-Roten Karte nicht zum Aufgebot. Torhüter Luka Borgelott wird jobbedingt erst kurz vor dem Anpfiff eintreffen. „Immerhin ist er diesmal dabei“, nimmt es Hummel positiv – noch vor einer Woche musste ja Torwarttrainer Andreas Wagner im Pokal ran. Kleiner Vorteil für Weiler: Die Rot-Weißen dürfen zum zweiten Mal in Folge unter der Woche zu Hause ran, während die Ravensburger zum zweiten Mal unter der Woche fahren müssen. Die jüngere Statistik spricht dagegen für die Ravensburger: Der FV II gewann in der vergangenen Saison beide Begegnungen (4:1 und 5:3). „Wir rechnen uns durchaus etwas aus“, sagt Hummel. „Vier Punkte aus den beiden ersten Spielen in Kehlen und gegen Albstadt – wir müssen uns nicht verstecken.“

Der FV Rot-Weiß Weiler hat ebenfalls einen ordentlichen Start in die Saison hingelegt. Im Pokal gab es nach dem 4:0-Sieg bei Landesligaaufsteiger SV Weingarten in Runde zwei gegen den VfB Stuttgart II nichts zu erben – die Allgäuer glichen zwar zum 1:1 aus, verloren aber wie erwartet deutlich mit 1:6.

Im ersten Ligaspiel holte Weiler mit einem 1:1 einen Punkt beim FV Biberach – die beiden Teams waren in der vergangenen Saison mit jeweils 61 Punkten auf den Plätzen drei (Weiler) und vier (Biberach) gelandet und gehören in der aktuellen Saison zu den Favoriten. Am Samstag gewann der FVW nach Rückstand mit 2:1 bei Aufsteiger SV Mietingen.