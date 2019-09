Ravensburgs U23 leistet sich zu viele Fehler

Die U23 des FV Ravensburg hat das Duell der Nachwuchsteams bei der TSG Balingen II mit 1:2 verloren. Die Niederlage war verdient, die Ravensburger machten zu viele Fehler im Spielaufbau.

Der FV geriet bereits in der ersten Minute ins Hintertreffen: Kapitän Samuel Walter wurde gepresst und verlor den Ball. Torwart Stefan Kovachevikj war gezwungen, alles zu riskieren, und foulte im Strafraum. Die Chance vom Punkt ließ sich Balingens Tim Göttler nicht entgehen. Ravensburg war jetzt wach und arbeitete sich an den Ausgleich heran, den Tim Lauenroth schließlich erzielte: In der 30. Minute trieb Lauenroth die Kugel nach einem Ballgewinn im eigenen Strafraum nach vorne und traf nach einem Doppelpass mit Mario Scheiter zum 1:1.

Zum Ende von Halbzeit eins verlor der FV die Spielkontrolle aber wieder, das Unentschieden zu Pause war glücklich. Trainer Fabian Hummel stellte für Halbzeit zwei auf ein 4-2-3-1 um. Das brachte nur kurzzeitig Ruhe, denn in der 58. Minute verlor Außenverteidiger Darius Fitz den Ball an Balingens Max Schäfer, der ohne Bedrängnis das 2:1 erzielte. Der FV musste jetzt aufmachen und kam noch zu einem Treffer, der jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte. Unterm Strich spielte die Führung aber Balingens Umschaltspiel in die Hände – ohne Kovachevikjs Paraden hätte die Niederlage auch noch höher ausfallen können.

„Bevor wieder Diskussionen über die Unerfahrenheit meiner Mannschaft aufkommen: Die Balinger waren im Schnitt noch jünger als wir“, sagte Hummel. „Die Niederlage war keine Sache des Alters, sondern eine der Konzentration. Außer unserem Torwart hat keiner im Team seine volle Leistung abgerufen. Deshalb war auch nicht mehr verdient.“