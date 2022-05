Ravensburgs U23 hat Platz drei verloren

Die U23 des FV Ravensburg hat beim 1:1 gegen den FC 07 Albstadt lange Zeit die Lücke in der starken Gästeabwehr nicht gefunden. Weil der FC Mengen die TSG Balingen II mit 3:1 besiegt hat, haben die Ravensburger in der Tabelle Platz drei an Mengen verloren. Am Samstag kommt es zum Endspiel um den dritten Rang, wenn der FV II in Mengen spielt.

Die Ravensburger zogen das Spiel am Sonntag schnell an sich und setzte die Albstädter mit einem starken Pressing unter Druck. Sichtbares Zeichen: In der siebten Minute setzte Luca Leger den FC-Torhüter Chris-Jan Leitenberger unter Druck – der Pressschlag ging aber übers Tor. Ansonsten hatte Leitenberger eher eine ruhige erste Halbzeit. Die Ravensburger arbeiteten sich zwar immer wieder gut bis an den Strafraum heran, der letzte Pass kam aber nicht an. Stattdessen erzielte Albstadt mit der ersten Chance gleich das 1:0: In der 16. Minute kombinierte sich der FCA schön über die linke Seite durch und Hakan Aktepe traf aus spitzem Winkel ins lange Eck.

Mit zunehmender Spieldauer nahmen die Fehler im Ravensburger Aufbauspiel zu. Der FV hatte Glück, dass die Gäste das nicht ausnutzten. Vorne blieben die Hausherren über die gesamte erste Halbzeit hinweg ohne echte Torchance. Es zeigte sich, warum der FC Albstadt zuletzt fünf Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben ist. Mit einem tollen Distanzschuss setzte Ravensburg Moritz Hartmann direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit aber ein Zeichen zur Aufholjagd: Aus 20 Metern traf Hartmann Latte und Pfosten, dann sprang der Ball zurück ins Feld.

FV-Trainer Fabian Hummel wechselte in der Schlussphase der Partie erst David Hoffmann und dann Awed Issac Abeselom ein. Die beiden schafften es schließlich gemeinsam, die Defensive des FC Albstadt zu knacken: In der 77. Minute war Abeselom auf der rechten Seite bis auf die Grundlinie durchgebrochen. Seinen Querpass verwandelte Hoffmann in der Mitte zum 1:1. Abeselom hatte in der 85. Minute sogar noch die große Chance zum Siegtreffer, als er nach einem langen Abschlag von Torhüter Alexander Koppers mit Hoffmann auf das Gästetor zulief. Den Abschluss setzte der Stürmer aber neben das Tor. „Ich weiß nicht, ob der Sieg verdient gewesen wäre“, meinte Hummel. „Ich denke, mit dem Punkt können alle Beteiligten gut leben.“