Ravensburgs Turnerinnen verpassen die Oberliga knapp

Die Turnerinnen des TSB Ravensburg haben in der Aufstiegsrelegation zur Oberliga laut Mitteilung keine perfekte Leistung abrufen können. Ravensburgs Turnerinnen hatten sich durch den Sieg am dritten Wettkampftag der Verbandsliga für die Relegation qualifiziert. Doch durch Fehler in den Bodenküren verschenkte der TSB in Aspach Punkte und wurde Zweiter hinter dem MTV Ludwigsburg. Der MTV turnt in der kommenden Saison in der Oberliga, der TSB Ravensburg bleibt in der Verbandsliga.

„Nichtsdestotrotz war es für die Mannschaft des TSB rückblickend eine Spitzensaison, die letztendlich mit einem fantastischen Klassenerhalt in der Verbandsliga und einer schönen Vorlage für die kommende Runde belohnt wurde“, heißt es in einer Mitteilung der Ravensburger. Das eigentliche Saisonziel hatte schließlich Klassenerhalt gelautet.

Die Relegation begann für die Ravensburgerinnen am Sprung. Hier waren die TSB-Turnerinnen den anderen Mannschaften überlegen. Inga Bestian zeigte einen sauber geturnten Handstützüberschlag und bekam dafür eine sehr hohe Note, Vivien Dinh zeigt ihren Überschlag mit halber Drehung rein und halber Drehung raus ebenfalls sicher in den Stand, und auch Tatjana Schmid gelang ihr Handstützüberschlag mit Salto ohne Wackler.

Am Stufenbarren büßte der TSB dagegen Punkte ein. Im Training sind die schwierigen Elemente noch nicht sicher genug gezeigt worden, weshalb die Ravensburgerinnen im Wettkampf sicherere Übungen zeigten. Der Schwebebalken erwies sich als solide. Die gesamte Mannschaft kam ohne Sturz durch die Übungen.

Am Boden wollten die TSB-Turnerinnen auftrumpfen, doch Sarah Bendel knickte gleich nach Beginn ihrer tänzerischen Passage mit ihrem Fuß um und konnte nicht weiterturnen. Bei Tatjana Schmid gelang in der dritten Akrobatikbahn die Schraube nicht wie gewohnt. Lucy Steiner turnte dagegen alle Elemente sicher und zeigte eine schöne Choreografie. Auch die weiteren Mannschaftskameradinnen kamen sicher und sauber durch ihre Übungen. Zwar hatte der TSB am Boden trotzdem noch die meisten Punkte erreicht, konnte aber die fehlende Punktedifferenz vom Stufenbarren nicht ausgleichen.

Beste Vierkämpferin des Tages wurde Tatjana Schmid vom TSB Ravensburg, ihre Teamkollegin Vivien Dinh erreichte Platz sechs in der Einzelwertung.