Ravensburgs Trainer fordert mehr Ballbesitz

Ausweichquartier für die U23 des FV Ravensburg: Sie bekommt es am Sonntag um 13 Uhr in der Fußball-Landesliga zu Hause mit dem SV Heinstetten zu tun. Die Partie gegen den Tabellen-13. wird auf dem Kunstrasenplatz beim TSB Ravensburg ausgetragen.

Der FV Ravensburg II hat am vergangenen Samstag beim FC Mengen mit 2:1 gewonnen. Mit dem Ergebnis war Fabian Hummel naturgemäß zufrieden: „Die Stimmung war danach gelöster als zuletzt.“ Der Auftritt seines Teams konnte den Trainer aber nicht überzeugen: „Das war kein gutes Spiel.“ In der Videoanalyse ging es vor allem um das Verhalten bei eigenem Ballbesitz: „Wir hatten einfach zu viele Ballverluste.“ Daran haben die Ravensburger im Training gearbeitet, gegen Heinstetten erwartet Hummel mehr Ballsicherheit.

Am Sonntag wird Hummel nicht auf die drei Akteure aus der U19 zurückgreifen können, die sein Team in Mengen verstärkt hatten – Lukas Pfister hatte es ja sogar in die Startelf geschafft. Die A-Jugend hat selbst ein Spiel. Dafür ist Arjan Lashani wieder einsatzbereit und auch bei David Hoffmann gibt es grünes Licht für einen Kurzeinsatz. Der Stürmer hatte nach einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen aussetzen müssen. „Er ist seit zwei Wochen zurück im Mannschaftstraining, aber noch nicht wieder bei 100 Prozent.“

Eine Zwangspause muss dagegen immer noch Moritz Hartmann einlegen: muskuläre Probleme. „Moritz hat sich zuletzt mit starken Leistungen sogar in den Fokus des Oberligateams gespielt und war mit zum Pokalspiel bei den Stuttgarter Kickers gefahren“, berichtet Hummel – und ist gleichzeitig selbstkritisch: „Vielleicht hätten wir ihm auch eine Pause gönnen sollen – sein Spiel ist sehr intensiv. Nun hat sich der Körper mit einer Zerrung gemeldet.“ Hartmann sitzt aber schon wieder auf dem Fahrrad und soll – wenn alles gut läuft – ab dem Wochenende laufen können.

Was sich der Trainer von seinem Team gegen Heinstetten erwartet, ist klar: „Wir wollen punkten – dann sieht es auch in der Tabelle wieder besser aus.“ Die Distanz zu Platz elf und damit der Abstiegsrunde beträgt momentan nur zwei Punkte. Unzufrieden ist Hummel mit der bisherigen Leistung seines Teams aber nicht: „Wir haben mit 1,75 Punkten pro Spiel einen deutlich besseren Schnitt als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr.“