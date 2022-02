Ravensburgs Niederlage bleibt ohne weitere Auswirkungen

Der HC Landsberg ist in dieser Saison der Angstgegner der U20-Junioren des EV Ravensburg. Erneut haben die jungen Eishockeyspieler des EVR in der Deutschen Nachwuchsliga III gegen die Riverkings verloren und beim 1:3 in der Ravensburger CHG-Arena auch keine überzeugende Leistung abgeliefert. Die Ergebnisse sind laut Mitteilung des EVR aber ab jetzt bedeutungslos, denn nach einer Entscheidung des Deutschen Eishockeybundes (DEB) soll es in dieser Saison keine Absteiger geben.

Im ersten Drittel gerieten die Ravensburger U20-Spieler in eigener Halle mit 0:3 in Rückstand. In der neunten Minute ging Landsberg in Führung, nur gut eine Minute später stand es bereits 0:2 aus Sicht des EVR. Es wurde in der CHG-Arena nicht besser für die Mannschaft von Trainer Jan Benda. In der 14. Minute fiel das 0:3. Verteidiger Robin Prätz gelang in der 22. Minute in Überzahl zwar der Treffer zum 1:3. Doch dabei blieb es bis zur Schlusssirene. Dem Rückstand lief der EVR für den Rest des zweiten Drittels und im Schlussdrittel vergeblich hinterher.

Damit hatten die Ravensburger eigentlich wieder einmal wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der DNL III verpasst. Der Mannheimer ERC schon sich durch zwei Siege gegen den Tabellenletzten VER Selb bis auf einen Punkt an den EVR heran – bei allerdings drei Partien mehr. Doch nach der Entscheidung des DEB müssen die Ravensburger nicht mehr auf die Tabelle schauen und können mit einer weiteren DNL-Saison planen.

EV Ravensburg – HC Landsberg 1:3 (0:3, 1:0, 0:0). – Tore: 0:1 (8:43) Korbinian Benz (Spindler, Müller), 0:2 (10:00) David Stojicic (Radvanyi), 0:3 (13:18) Lucas Spindler (Forstner, Schellenberg), 1:3 (21:31 ÜZ) Robin Prätz (Wiesler) – Strafen: Ravensburg 12 Minuten, Landsberg 12 Minuten – Zuschauer: 78.

U15-Bayernliga: EV Ravensburg – SC Riessersee 2:4 (2:2, 0:0, 0:2). – Auch die U15 des EVR kassierte eine Heimniederlage. Ravensburg ging zwar in der neunten Minute in Führung, doch die Gäste drehten noch im ersten Drittel das Ergebnis auf 2:1. 90 Sekunden vor der Pausensirene glich der EVR aus. Nach einem torlosen Mittelabschnitt schoss der SC Riessersee mit einem Doppelpack in der 46. und 48. Minute den Erfolg heraus.