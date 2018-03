Ravensburgs kulinarische Geschichte erleben

Gemeinsam mit fünf Wirten haben die Tourist Information und das Stadtarchiv eine unterhaltsame Erlebnisführung auf die Beine gestellt. Sie berichtet von Speis, Trank, Spezereien und reichsstädtischer Gastlichkeit. Auf genussvolle Weise wird die kulinarische Geschichte Ravensburgs mit Einblicken in vergangene Zeiten von Essen und Trinken sowie anderen Vergnügungen erlebbar, so die Stadt. Wo gab es das erste Freudenhaus? Oder an welcher Stelle gab es schon ein Wasserkloset? Nicht nur diese Fragen werden bei der kulinarischen Führung beantwortet.

Die Rolle des Gastgebers übernimmt dabei der Stadtführer und unterhält die Gäste durch den Abend. Die Besucher kehren in den Gastronomiebetrieben ein, um mit saisonalen Leckereien verwöhnt zu werden. Dabei erfahren die Teilnehmer, mit wie vielen Lämmern, Hähnen und Flusskrebsen die Ravensburger Handelsgesellschaft im Mittelalter ihre Gewinne gefeiert hat.

Die etwa dreieinhalbstündige Stadtführung beinhaltet ein dreigängiges Menü und eine historische Führung durch die Altstadt. Zu jedem Gang erhält der Gast außerdem ein passendes Getränk. Als Tischgetränk wird Wasser serviert. Der Preis für diese Führung mit Gaumenschmaus beträgt 65 Euro pro Person.

Am Mittwoch, 21. Februar, um 18 Uhr finden die nächsten Kulinarischen Stadtgänge statt. Weitere Termine sind jeweils um 18 Uhr am 14. März, 11. April und 16. Mai. Kartenvorverkauf und die aktuellen Speisekarten sind zu finden auf der Homepage www.ravensburg.de/tourismus und in der Tourist Information Ravensburg, Marienplatz 35 sowie unter der Telefonnummer 0751 / 82800.

Wie die Stadt mitteilt, gibt es die kulinarischen Stadtgänge auch als Gutschein. Für Gruppen ab 10 bis maximal 20 Termine sind die Touren auch buchbar. Termine gibt es auf Anfrage.