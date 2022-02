Ravensburgs Junioren holen wichtige sechs Punkte

Mit zwei Siegen gegen den Mannheimer ERC haben die U20-Junioren des EV Ravensburg ihre Position im Abstiegskampf der Deutschen Nachwuchsliga III deutlich verbessert und nun wieder alle Karten selbst in der Hand. Trotz einer 4:1-Führung in beiden Spielen war in der CHG-Arena jeweils Abstiegskrimi pur zu erleben, bis es am Ende 4:3 und 6:3 stand.

In der ersten Begegnung schoss Kapitän Linus Wursthorn sein Team nach 38 Sekunden in Führung. Dem 2:0 durch Lorenz Lagoda ließ der MERC wenig später den Anschlusstreffer folgen. Im zweiten Abschnitt gelang Robin Prätz das 3:1 (31.), Marcel Mezler ließ das 4:1 folgen (35.). Im Schlussdrittel war der an sich beruhigende Vorsprung aber plötzlich dahin. Mannheim erzielte in der 42. Minute das 2:4 und in der 53. Minute in Überzahl das 3:4. Die Gäste drückten laut Mitteilung auf den Ausgleich, Ravensburg hatte noch eine weitere Unterzahl zu überstehen. Anders als zuletzt beim 5:6 gegen Landsberg brachte der EVR den Vorsprung aber über die Zeit.

Auch im zweiten Spiel sah es zunächst nach einer klaren Sache aus. In der dritten Minute traf Andreas Wiesler, 40 Sekunden später überlistete Robin Prätz den MERC-Goalie mit einer Bogenlampe von der Mittellinie aus. In der neunten Minute landete in Überzahl ein verdeckter Schuss von Linus Wursthorn zum 3:0 im Mannheimer Netz. Der MERC verkürzte in der 15. Minute auf 1:3, doch Robin Böhm schoss den EVR mit 4:1 nach vorne. Doch wie im ersten Spiel kam Mannheim zurück und erzielte sieben Minuten vor dem Ende das 3:4. Die Gäste versuchten anschließend alles, mit einem Konter in der 54. Minute sorgte Mezler aber für die Entscheidung. EVR-Goalie Nico Wiens parierte in Unterzahl einen Alleingang eines Mannheimers, ehe Mezler endgültig alles klarmachte.

Der EVR hat den beiden Siegen die Abstiegsränge wieder verlassen und sogar den EC Peiting überholt.