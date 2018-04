Ravensburgs Judoka starten erfolgreich in die Saison

Die zweite Mannschaft des TSB Ravensburg ist mit drei Siegen und nur einer Niederlage erfolgreich in die Judo-Württembergliga gestartet. Nach einem 5:2-Sieg gegen die JS Roman Baur aus Leonberg unterlagen die Ravensburger unglücklich mit 3:4 gegen den Gastgeber vom JZ Heubach. Es folgten 4:3-Siege gegen den VfL Sindelfingen III und den VfL Ulm.

Die TSB-Judoka gingen in Heubach mit einer Mannschaft aus sehr erfahrenen Kämpfern und Nachwuchskämpfern aus dem U-18-Team auf die Matte. In Robin Weiler (bis 66 Kilogramm), Luca Guilbaut (bis 73 Kilogramm) und Lion Herbert-Abboud (bis 81 Kilogramm) kämpften drei 16-Jährige für die Oberschwaben. Der süddeutsche U-18-Meister Herbert-Abboud war in seinem allerersten Einsatz bei den TSB-Männern schon eine Bank und holte vier Siege in vier Kämpfen, Robin Weiler verließ zweimal die Matte als Sieger.

Für den TSB kämpften in Heubach: Simon Engel (60 Kilogramm/4 Kämpfe/4 Siege), Robin Weiler (66 und 73 kg/4/2), Benedict Eninger (66 kg/1/0), Luca Guilbaut (73 kg/3/0), Lion Herbert-Abboud (81 und 90 kg/4/4), Christian Luigs (81 kg/1/0), Michael Wolff (90 kg/2/0), Manuel Müller (90 kg/1/0), Janis Gornik (100 kg/4/2), Ettibar Biller (über 100 kg/4/2).

Der nächste Kampftag findet bereits in einer Woche in Ulm statt. Hier haben es die Oberschwaben in eigener Hand, sich zumindest Platz zwei zu sichern.