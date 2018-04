Ravensburgs Judoka feiern zwei Siege

Die erste Mannschaft des TSB Ravensburg bleibt in der Baden-Württemberg-Liga im Judo in der Erfolgsspur. Nach klaren 5:2-Heimsiegen gegen den Kano Heilbronn und den TV Mosbach stehen die Ravensburger mit 8:0 Punkten verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Die Begegnung zwischen Heilbronn und Mosbach endete mit 5:2 für den TV Mosbach.

Gegen den Kano Heilbronn lief für die Oberschwaben zunächst alles perfekt. Patrick Stauber (bis 60 Kilogramm), Ali Sarioglu (über 100 Kilogramm), Mattias Müller (bis 100 Kilogramm) und Felix Huber (bis 60 Kilogramm) verließen jeweils vorzeitig die Matte als Sieger zur 5:0-Führung. Die Begegnungen von Oliver Leins (bis 90 Kilogramm) und Niklas Böhm (bis 66 Kilogramm) gingen an die Gäste aus Baden zum 5:2-Endstand.

Deutlich mehr Widerstand leisteten die Kämpfer des TV Mosbach. Patrick Stauber wurde vom starken Robin Geislinger ausgekontert. Nach Siegen von Ali Sarioglu, Mattias Müller und und Julian Müller lag es an Felix Huber, den vierten und entscheidenden Punkt für den TSB zu holen. Huber war Lukas Stadler klar überlegen, warf seinen Gegner schulmäßig auf den Rücken. Den angezeigten Ipponsieg nahmen die Kampfrichter allerdings zurück – anstatt den vierten Punkt zu holen, wurde Huber von einer Innensichel seines Gegner überrascht und unterlag. Als Oliver Leins gegen Kai Philipp Großkinsky in Rückstand geriet, kam aus Ravensburger Sicht unnötige Spannung auf. Umso erleichterter waren die TSB-Kämpfer, als Leins Großkinsky auf den Rücken warf und ihn die noch erforderlichen zehn Sekunden im Haltegriff zur 4:2-Vorentscheidung fixierte. Den Endstand zum 5:2 sicherte Niklas Böhm im letzten Kampf des Tages.

Bereits am Sonntag treffen die Ravensburger in Fellbach auf zwei sehr starken Team. Es geht gegen den SV Fellbach und die Bundesligareserve des VfL Sindelfingen.