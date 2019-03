Ravensburgs gutes Gefühl soll anhalten

Zwei Siege in Folge hat der FV Ravensburg in dieser Saison in der Fußball-Oberliga nur zum Start geschafft. Mitte August gab es erst einen 2:1-Sieg in Freiberg, dann einen 3:0-Sieg in Friedrichstal. Am Samstag will der FV zum zweiten Mal zwei Spiele am Stück gewinnen. Um 14 Uhr geht es in der Cteam-Arena gegen den SV Oberachern. Dessen Auswärtsbilanz sollte den Ravensburgern keine Angst machen.

Mit 30 Punkten liegt der SVO auf Rang zwölf, zehn Punkte vor dem ersten sicheren Abstiegsplatz und fünf Punkte vor Linx. Oberachern braucht also Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Allerdings ist Oberachern Drittletzter in der Auswärtstabelle. Aus elf Spielen auf fremden Platz gab es nur einen Sieg (das 5:0 in Ilshofen), aber zehn Niederlagen. Nur Spielberg und Friedrichstal sind auswärts noch schwächer als Oberachern. „Das ist aber ein sehr unangenehmer Gegner“, warnt Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth. „Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen, zu Hause gewinnen und unseren Trend fortsetzen.“

Fiesel fällt mit Knieverletzung aus

Vier Spiele in Folge hat der FV zuletzt nicht verloren. „Es bringt aber nichts, darüber zu reden, was zuletzt toll war“, sagt Wohlfarth. „Wichtig ist das nächste Spiel gegen Oberachern.“ Dabei muss der FV-Trainer auf Linksverteidiger Jascha Fiesel verzichten, der in Nöttingen früh ausgewechselt werden musste. Wie schwer Fiesels Knieverletzung ist und ob er sogar operiert werden muss, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Zwar kehrt Daniel Schachtschneider wieder in den Kader zurück, nach ihrem starken Spiel in Nöttingen dürften aber wohl wieder Max Chrobok, Felix Schäch und Pascal Maier in der Offensive beginnen.

Der SV Oberachern startete zwar gut in die Rückrunde. Dem 0:1 beim Spitzenreiter Stuttgarter Kickers folgten Siege gegen den 1. CfR Pforzheim (2:1) und den TSV Ilshofen (5:0). Doch die vergangenen drei Spiele haben die Oberacherner nicht gewonnen. 2:2 gegen den Aufsteiger SV Linx, 2:3 bei der TSG Backnang und zuletzt 1:3 gegen den SGV Freiberg. „Wir waren in den entscheidenden Spielsituationen nicht da. Das gilt es rasch aufzuarbeiten“, sagte SVO-Trainer Mark Lerandy dem Portal „baden online“. Für den FV zählt am Samstag aber nur der Sieg. „Das gute Gefühl soll bleiben“, meint Wohlfarth.