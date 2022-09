Ravensburgs Eishockey-Junioren starten mit einem Doppelpack

Mit einem Doppelspiel-Wochenende gegen den HC Landsberg starten die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg in die neue Saison der Deutschen Nachwuchsliga III Süd. Das Heimspiel trägt der EVR am Sonntag (11.30 Uhr/CHG-Arena) aus. Am Freitag (19.45 Uhr) treffen beide Teams in Landsberg aufeinander.

Es ist ein Saisonstart mit einigen Ungewissheiten. Fest steht, dass alle neun Mannschaften der Liga eine Doppelrunde spielen und anschließend noch in einer regionalen Vierergruppe antreten. Ausgespielt werden in diesem Modus bis zum 19. Februar die Plätze eins, zwei bis sechs sowie sieben und acht. Da der DEB nach der Corona-Saison, in der man den Abstieg ausgesetzt hatte, seine Nachwuchsligen wieder an die ursprünglichen Größen heranführen will, muss laut Mitteilung des EVR mit mehreren Absteigern gerechnet werden.

Die Begegnungen gegen Landsberg sind für Ravensburg eine frühe Standortbestimmung. Trainer Jan Benda hat wieder einen großen Kader zur Verfügung, der seine Qualitäten aber erst beweisen muss. Landsberg schien in der Vorsaison bereits abgeschlagen zu sein, überholte aber sogar noch den EVR – wäre der Abstieg nicht ausgesetzt gewesen, wären die Oberschwaben in die Bayernliga abgestiegen. Eine solche Situation soll in dieser Saison vermieden werden. Weitere Gegner des EVR sind Weiden, Nürnberg, Deggendorf, Mannheim, Peiting und Selb.