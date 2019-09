Ravensburgs Eishockey-Junioren feiern zwei Siege in Nürnberg

Mit sechs Punkten sind die Junioren des EV Ravensburg aus Nürnberg zurückgekehrt und haben damit in der Deutschen Nachwuchsliga III einen Saisonstart nach Maß hingelegt. Beim 5:2 und beim 3:0 in der Frankenmetropole bestätigte die U20-Eishockeyspieler des EVR den starken Eindruck aus den Vorbereitungsspielen.

In der ersten Begegnung führte Ravensburg bereits mit 3:0, ehe Nürnberg nochmals herankam und es wieder spannend wurde. Torlos endete das erste Drittel, wobei das Ravensburger Team von Jan Benda im Glück war. Zweimal gerieten die Gäste in doppelte Unterzahl. Mit einem Doppelschlag durch Leon Dalldush in der 21. Minute und Marcel Mezler in der 22. Minute waren die Oberschwaben zu Beginn des Mitteldrittels erfolgreich. Als erneut Dalldush in der 37. Minute sogar das 3:0 erzielte, schien der EVR bereits auf der Siegerstraße zu sein. 40 Sekunden vor dem zweiten Pausenpfiff gelang Nürnberg jedoch der erste Treffer.

Die Franken hatten sich längst noch nicht aufgegeben und kamen in der 51. Minute zum Anschluss. Jetzt wurde es richtig spannend. Ein Powerplay mit dem vierten Treffer für den EVR erneut durch Mezler brachte in der 55. Minute die Vorentscheidung. Matteo Miller machte mit dem 5:2 zwei Minuten später den Sack zu.

Strafen: Nürnberg 12 Minuten, Ravensburg 20 Minuten + 10 (Rodrigues).

Im zweiten Spiel gelang dem EV Ravensburg ein glatter 3:0-Erfolg. Erneut blieb das erste Drittel torlos. Der Nürnberger Torhüter hielt laut Mitteilung sehr stark. Sein Gegenüber auf Ravensburger Seite, Dean Fröhlich, stand ihm allerdings in nichts nach und bot eine exzellente Partie. Erst in der 32. Minute brach Matteo Miller mit dem 1:0 für Ravensburg den Bann. Der EVR erhöhte den Druck und dominierte nun das Spiel. Stefan Rodrigues sorgte in der 38. Minute für das 2:0 und zehn Minuten später auch für den 3:0-Endstand.

Strafen: Nürnberg 8 Minuten, Ravensburg 12 Minuten.

Die U17 des EV Ravensburg hat ein Testspiel gegen den EV Lindau mit 3:4 verloren. Eine 2:0-Führung der Ravensburger aus dem ersten Drittel egalisierten die Lindauer im zweiten Abschnitt, wobei ihnen Ravensburger Strafen entgegenkamen. Der EVR ging im Schlussabschnitt erneut in Führung, dann schlug Lindau aber zweimal zu.