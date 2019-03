Ravensburgs C-Junioren holen erste Auswärtspunkte

Mit dem zweiten Sieg in Folge haben sich die C-Junioren des FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga die ersten Auswärtspunkte geholt. Die U15 gewann beim Tabellenletzten in Pforzheim mit 3:1. Niederlagen gab es für Ravensburgs A-Junioren (1:4 gegen Friedrichshafen) und die B-Jugend (1:3 in Ergenzingen).

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – VfB Friedrichshafen 1:4 (0:2) – Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Kushtrim Lutfija (24., 25., 50. FE), 0:4 Benedikt Ritter (52.), 1:4 Thomas König (57.) – FV: Port, Biewer, Montero (59. Brankovic), Schnell, König, Huber, Coskun, Aras (69. Alvari), Halder, Schmid (46. Nagel), Xhemajli (46. Merk). – Kushtrim Lutfija hieß der überragende Mann beim Spiel des FV Ravensburg gegen den VfB Friedrichshafen. Der VfB-Goalgetter erzielte beim 4:1-Sieg der Gäste drei Treffer. Binnen zwei Minuten brachte er die Friedrichshafener in der 24. und 25. Minute auf 2:0 in Front. In Durchgang zwei setzte er das 3:0 drauf, bevor Benedikt Ritter nur zwei Minuten später zum 4:0 traf. Den Ravensburgern gelang nach gut einer Stunde durch Thomas König nur noch der Ehrentreffer.

Niederlage für B-Junioren in Ergenzingen

B-Junioren Verbandsstaffel Süd: TuS Ergenzingen – FV Ravensburg 3:1 (1:1) – Tore: 1:0, 2:1 Lennart Weipert (22., 50.), 1:1 Elion Kelmendi (40.), 3:1 Julian Ciossek (52.) – FV: Harscher, van Beek, Olschewski, Stehle, Mayer, Pfister (58. Xhemaili), Gresser (58. Ekincioglu), Dick (68. Schwarz), Brecht (79. Busch), Kelmendi, Bloching. – Auch Ravensburgs B-Junioren kassierten in Ergenzingen eine 1:3-Niederlage. Den Rückstand durch Lennart Weipert glich Elion Kelmendi kurz vor der Pause aus. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es dann erneut Weipert, der Ergenzingen in Front brachte. Den Doppelschlag besorgte zwei Minuten später Julian Ciossek, der den 3:1-Siegtreffer für Ergenzingen markierte. Damit muss Ravensburg den TuS in der Tabelle vorbeiziehen lassen, der FV ist nun Tabellenvierter.

C-Junioren Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FV Ravensburg 1:3 (1:0) – Tore: 1:1 Bastian Strunk, 1:2 Moritz Kriegler, 1:3 Leotrim Gashaj – FV: Jaufmann, Kriegler, R. Hertnagel, F. Hertnagel, Fricker, Lebeka, Forstenhäusler, Kling, Neher, Demir, Wetzel, Gashaj, Mahle, Nasic, Strunk, Döberl, Huss, Bolgert, Birkenmaier, Klein. – In Pforzheim erwischte Ravensburgs U15 den schwächeren Start. Wenig Ideen und Präsenz im letzten Drittel, dazu einige einfache Fehler bedeuteten für den FV einen 0:1-Pausenrückstand. Deutlich besser wurde es im zweiten Durchgang. Der zur Halbzeit gekommene Bastian Strunk erzielte den Ausgleich zum 1:1. Dann folgten ein Volleytreffer von Moritz Kriegler sowie der Treffer zum 3:1-Endstand durch Leotrim Gashaj. In der Tabelle macht Ravensburg einen Sprung auf Rang neun, hat aber weiterhin nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Dennoch: Die Formkurve zeigt nach sechs Punkten aus den vergangenen beiden Spielen klar nach oben.