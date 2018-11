Ravensburgs C-Junioren holen 0:2 auf

Zur Pause sind die C-Junioren des FV Ravensburg im Spiel der Fußball-Oberliga gegen den SSV Ulm mit 0:2 zurückgelegen. Die Mannschaft zeigte aber Moral und erkämpfte sich ein 2:2. Ebenfalls unentschieden spielten Ravensburgs A-Junioren (1:1 gegen Zimmern), während die B-Junioren in Neu-Ulm mit 1:2 verloren.

A-Junioren-Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – SV Zimmern 1:1 (0:1) – Tore: 0:1 Oskar Szymanski (26.), 1:1 David Hoffmann (62.) – FV: Segbers, Montero (65. König), Biewer, Schnell, Huber, Scheiter, Lupfer (83. Hartmann), Hoffmann, Halder, Xhemajli, Aras.

Gegen Zimmern erwischte Ravensburg in einer verhaltenen Anfangsphase eigentlich den besseren Start, geriet aber mit dem ersten Torschuss der Gäste in Rückstand. Oskar Szymanski verwandelte einen Freistoß in der 26. Minute direkt. Danach schaltete Ravensburg einen Gang hoch, dominierte die Partie, kam aber lange nicht zum Ausgleich. Es dauerte bis zur 62. Minute, dann verwertete David Hoffmann einen Abpraller nach Schuss von Edi Xhemajli zum Ausgleich. In der Schlussphase drückte Ravensburg auf den Siegtreffer, scheiterte aber an sich selbst und musste sich deshalb mit dem 1:1-Endstand zufriedengeben.

B-Junioren-Verbandsstaffel Süd: TSV Neu-Ulm – FV Ravensburg 2:1 (1:1) – Tore: 0:1 Elion Kelmendi (11.), 1:1 Emircan Ayhan (17.), 1:2 Yavuz Selim Tuna (66.) – FV: Harscher, Agbodemegbe, Olschewski, Stehle, Mayer, Pfister, Xhemaili (62. Ekincioglu), Brecht, Kelmendi, Bloching (75. Herold), Gresser (75. Moore).

Eine unglückliche Niederlage kassierte Ravensburg beim TSV Neu-Ulm. Der FV erwischte einen guten Start und ging bereits nach elf Minuten in Führung. Elias Gresser und Lukas Pfister spielten Elion Kelmendi frei, der aus 25 Metern zum 1:0 traf. Die Führung hielt exakt fünf Minuten, dann verwandelte Emircan Ayhan einen direkten Freistoß aus 20 Metern. In der Folge war es ein offener Schlagabtausch, doch gerade in der zweiten Halbzeit hatte Ravensburg deutliche Vorteile. In die beste Phase des FV traf Yavuz Tuna zum 2:1 für Neu-Ulm. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche unterlag Ravensburg damit mit 1:2.

C-Junioren-Oberliga: FV Ravensburg – SSV Ulm 1846 2:2 (0:2) – Tore: 0:1 Endrit Shala (25.), 0:2 Nick Zimmerer (33.), 1:2 Moritz Kriegler (38.), 2:2 Simon Rönsch (54.) – FV: Heidt, Huß, Klein, Mahle, Birkenmaier (52. Hertnagel), Rönsch, Gashaj, Fricker, Kriegler, Forstenhäusler (36. Lebeka) , Neher (36. Bolgert).

In ein hochklassiges Oberliga-Spiel kam der SSV Ulm besser hinein und führte zur Halbzeit mit 2:0. Erst war es Endrit Shala, der nach 25 Minuten zur Führung traf. Acht Minuten später vollendete der ehemalige Ravensburger Nick Zimmerer einen Konter zum 2:0. Zur zweiten Halbzeit stellte Ravensburg von 4-4-2 auf 3-5-2 um und nutzte das Übergewicht im Mittelfeld zum Ausgleich. Moritz Kriegler traf aus 16 Metern zum Anschlusstreffer, den verdienten Ausgleich besorgte Linksaußen Simon Rönsch.