Ravensburgs Basketballer deklassieren Eriskirch

Die Basketballer des TSB Ravensburg haben sich in der Kreisliga mit einem Kantersieg in die kurze Winterpause verabschiedet. Am vergangenen Wochenende deklassierte die Truppe aus Ravensburg die noch sieglosen Eriskircher in deren Halle mit 115:33 (26:9, 54:19, 83:28) und steht weiterhin mit weißer Weste an der Spitze der Kreisliga.

Von Anfang an ließen die Ravensburger dem noch sieglosen TSV Eriskirch II keine Chance und dominierten das Spiel nach Belieben. Im neuen Outfit – ein Sponsor hat den TSB-Basketballern neue Trikots gestellt – behauptete sich die Mannschaft aus Ravensburg sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Der TSB war so überlegen, dass er sich sogar erlauben konnte, neue Taktiken auszuprobieren und altbewährte Spielzüge zu wiederholen. Das Spiel am vergangenen Sonntag hatte eher einen Trainingsspielcharakter und wurde zu einem Schaulaufen vor der Winterpause.

Jeder TSB-Akteur trug sich in die Scorerliste ein, sechs Ravensburger Spieler punkteten zweistellig. In der Winterpause stehen nun laut Mitteilung der Basketballer Trainingsspiele gegen höherklassige Mannschaften an, um eine optimale Vorbereitung für die wichtigen Spiele zu Beginn der Rückrunde gegen die Verfolger aus Donaueschingen und Weingarten zu haben.

TSB: Grenz, Weimann, Pieper, De. Smailagic, Da. Smailagic, Ghebru, Kinteh, Baumgartner, Kühnle, Rambosek.

Tabelle der Kreisliga: 1. TSB Ravensburg (16 Punkte, 610:405 Körbe), 2. TV Donaueschingen (10, 557:377), 3. TV Weingarten (10, 544:391), 4. TG Stockach (10, 450:332), 5. TV Konstanz III (6, 399:365), 6. TB Sigmaringen (4, 371:352), 7. BG Bodensee II (4, 377:423), 8. BC Überlingen (0, 213:538), 9. TSV Eriskirch II (0, 201:539).