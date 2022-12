Ravensburgs Basketballer bezwingen den Spitzenreiter

Vor einer tollen Zuschauerkulisse in der Ravensburger Kuppelnauhalle haben die Basketballer des TSB Ravensburg das Spitzenspiel in der Landesliga gewonnen. Gegen den Tabellenführer BV Villingen-Schwenningen II gewann die Mannschaft von Trainer Denis Smailagic mit 91:79 (53:35). Für die Gäste war es die erste Niederlage der Saison, die Ravensburger sind nach ihrer Niederlage am Grünen Tisch nun bis auf einen Punkt an Villingen-Schwenningen herangerückt.

Vollbesetzte Kuppelnauhalle

TSB-Trainer Smailagic konnte nach der Partie zufrieden festhalten: „Das Topspiel hielt, was es versprach!“ Daran beteiligt waren laut Smailagic auch die Fans der Gäste. Die Kuppelnauhalle war mit mehr als 200 Zuschauern voll, rund ein Viertel der Zuschauer war aus Villingen-Schwenningen mitgekommen. Der Rahmen für das Spitzenspiel der Landesliga stimmte also schon mal. „Beide Teams waren voll motiviert“, meinte Smailagic.

Seine Spieler erwischten den besseren Start. Früh versuchte der TSB, seine individuellen Vorteile zu nutzen und entsprechend Ausrufezeichen zu setzen. Damit hatten die Ravensburger Erfolg. Die Gäste hatten Probleme dagegenzuhalten, wussten sich gegen die laut Smailagic „körperliche oder auch athletische Spielweise“ des TSB öfter nur mit Fouls zu helfen. Nach dem ersten Viertel stand es 29:22 für Ravensburg.

Milos Suzic kommt auf 33 Punkte

Im zweiten Spielabschnitt legte der TSB noch mal einen Gang zu. Der Ball lief besser, die Würfe fielen sicherer und die Defensive stand kompakt. Villingen-Schwenningen kämpfte weiter mit der physischen Spielart der Ravensburger. Angeführt wurde der TSB von Milos Suzic, der „dauerhaft durch drei Gegenspieler verteidigt werden musste“, wie Smailagic mitteilte. Mit 33 Punkten war Suzic am Ende der beste Werfer der Partie.

Zur Pause führte Ravensburg deutlich mit 53:35. „Trotz der Führung war jedoch klar, dass das Spiel noch nicht gegessen war“, sagte Smailagic. Die zweite Halbzeit startete so, wie die erste geendet hatte. Ravensburg attackierte aggressiv den Korb und versuchte nun auch durch starke Züge zum Korb durch Kadir Savas oder Felix Krimmer Akzente zu setzten. Die Gäste, die sich unter dem Korb schwere Abschlüsse erkämpfen mussten, versuchten es verstärkt aus der Distanz.

Nun sind vier Wochen Pause

Zwischenzeitlich bauten die Ravensburger ihre Führung auf fast 30 Punkte aus, bis zum Ende des dritten Viertels kam Villingen-Schwenningen immerhin wieder auf 51:72 heran. Auch wenn Smailagic im letzten Abschnitt allen Spielern ihre Einsatzzeiten gab und so der Schwung etwas raus war, verteidigte der TSB seine Führung souverän. Das vierte Viertel ging zwar mit 28:19 an die Gäste, die Partie endete jedoch klar mit 91:79 für Ravensburg.

Für den TSB war es rein sportlich der neunte Sieg im neunten Spiel – allerdings haben die Ravensburger die Partie gegen BBU 01 Ulm IV wegen eines nicht spielberechtigten Akteurs nachträglich verloren. Schwenningen ist daher mit einem Punkt Vorsprung Vorrundenmeister. Im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga hat der TSB aber ein weiteres Zeichen gesetzt. Weiter geht es für Ravensburg erst wieder am 15. Januar beim Tabellendritten SV Böblingen Panthers II.