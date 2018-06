Ravensburgs B-Junioren haben Tabellenspitze im Blick

Mit einem 1:0-Erfolg über den SSV Reutlingen haben die B-Junioren des FV Ravensburg ihre Meisterschaftschancen in der Fußball-Verbandsstaffel Süd aufrechterhalten. Eine knappe Niederlage mussten die Ravensburger A-Junioren in ihrem Spitzenspiel beim SV Zimmern hinnehmen.

Eine 2:0-Führung nach 23 Minuten reichte dem FV Ravensburg nicht zum Sieg in Zimmern. Ravensburg kam gut in die Partie, eine starke Einzelleistung von Dean Lupfer brachte die Gäste schon nach zwölf Minuten in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Ravensburg auf 2:0. Thomas König legte einen Diagonalball aus dem Mittelfeld auf Liam Becker ab, der aus 18 Metern vollendete.

Zimmern drückte auf den Anschlusstreffer, kam in der 38. Minute zum 1:2 und glich kurz vor der Pause sogar aus. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit hatte Zimmern am Ende das bessere Ende für sich, Lars Czerwonka köpfte in der 80. Minute zum 3:2-Siegtreffer für den Tabellenführer ein.

Beim Tabellenzweiten aus Balingen lagen Weingartens A-Junioren zur Pause durch einen Treffer von Mario Scheiter mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang drehte die TSG das Spiel per Doppelschlag. Mitten in die Schlussoffensive der Weingartener erzielte Dennis Heumesser dann auch noch den 3:1-Siegtreffer für Balingen.

Recht ersatzgeschwächt gingen die B-Junioren Ravensburgs mit drei C-Jugendspielern im Kader in die wichtige Partie gegen Reutlingen. Das Tor des Tages erzielte schon nach zwei Minuten Nikola Brankovic, der nach einem Doppelpass mit Enes Özmen zum 1:0 einschob. Im weiteren Verlauf des Spiels hatte Reutlingen die etwas besseren Chancen, FV-Keeper Niklas Seidel hielt den knappen 1:0-Sieg aber fest. Weil zeitgleich Spitzenreiter Ergenzingen gegen den abstiegsbedrohten SV Zimmern nur unentschieden spielte, kann Ravensburg am Mittwochabend (19 Uhr) mit dem Tabellenführer gleichziehen. Dazu braucht es am 26. Spieltag einen Sieg gegen den bereits abgestiegenen FC Horb. Sollten nach 28 Spielen Ergenzingen und Ravensburg punktgleich sein, würde ein Spiel auf neutralem Platz über die Meisterschaft in der Verbandsstaffel entscheiden.

Mit einer stark ersatzgeschwächten Truppe und nur sechs Spielern aus dem eigentlichen Kader der U17 war Weingarten beim Tabellendritten VfL Pfullingen absolut chancenlos. Bereits zur Pause lag der SVW mit 0:8 zurück, zum Schluss stand ein 0:17-Debakel zu Buche.