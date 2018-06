Ravensburgs B-Junioren feiern Schützenfest gegen Ailingen

Tore wie am Fließband hat die U 17 des FV Ravensburg am Wochenende in der Fußball-Verbandsstaffel geschossen. 6:1 hieß es am Ende gegen die TSG Ailingen, Glenn Kolb und Mert Aras trafen doppelt. Immer bedrohlicher wird die Lage für Ravensburgs A-Junioren in der Oberliga, sie verloren in Freiberg mit 1:2.

A-Junioren Oberliga: SGV Freiberg – FV Ravensburg 2:1 (0:1) – Tore: 0:1 Michael Hornsby (32. Foulelfmeter), 1:1 Noah Lulic (49.), 2:1 Marc Häffele (84.) - Bes. Vorkommnis: Hornsby vergibt Foulelfmeter (50.) - FV: Volo, Maucher, Cohn (19. Durus), Reichle, Rief (73. Aggeler), Lauenroth (73. Hoffmann), Müller, Hettel, Hornsby, Flock, Fitz.

Ravensburgs U 19 kassierte zum wiederholten Mal ein spätes Gegentor, das die Niederlage bedeutete. In Freiberg war der FV lange das bessere Team und ging nach einer halben Stunde in Führung. Christoph Reichle holte einen Foulelfmeter heraus, den Michael Hornsby sicher verwandelte. Ravensburg ging viel zu fahrlässig mit seinen Chancen um und kurz nach der Pause kam Freiberg zurück.

Noah Lulic verwertete eine Flanke in den Rücken der Abwehr zum Ausgleich. Direkt danach hatte Ravensburg die erneute Chance zur Führung, den zweiten Elfmeter des Spiels schoss Hornsby aber nur an die Unterkante der Latte. So köpfte Marc Häffele den SGV sechs Minuten vor Spielende doch noch zum Sieg. Für Ravensburg wird die Luft immer dünner, aus eigener Kraft kann der FV den Klassenerhalt nicht mehr schaffen.

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: FV Olympia Laupheim – SV Weingarten 3:1 (3:0) – Tore: 1:0 Marcel Hallas (26.), 2:0 Stephan Schnabel (40.), 3:0 Robin Biesinger (42.), 3:1 Johannes Preyer (90+1.) - SVW: Blum, Borlinghaus (46. Keller), Ünal, Graf, Fink (80. Preyer), Schuler (61. E. Elshani), F. Elshani, Elezi, Ungemach, Müller, Weishaupt (17. Endres).

Beim Tabellenzweiten aus Laupheim waren Weingartens A-Junioren ohne Chance. Bereits zur Halbzeit war das Spiel entschieden. Erst traf nach 26 Minuten Marcel Hallas für die Gastgeber (26.), dann machten kurz vor der Pause Stephan Schnabel und der eingewechselte Robin Biesinger mit einem Doppelschlag alles klar. In der Nachspielzeit gelang Johannes Preyer noch der Treffer zum 3:1-Endstand. Weingarten bleibt in der Tabelle Achter, kann am Mittwoch im Nachholspiel gegen den FC Leutkirch einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der Verbandsstaffel machen.

B-Junioren Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – TSG Ailingen 6:1 (3:1) – Tore: 1:0, 2:0 Glenn Kolb (7., 15.), 3:0 Niklas Schnell (19.), 3:1 Torschütze unbekannt (28.), 4:1, 6:1 Mert Aras (58., 71.), 5:1 Edi Xhemajli (61.) - FV: Segbers, Huber, Biewer, Kolb, Hartmann, Brankovic, Hoffmann (41. Xhemajli), Schnell, Schmid, Coskun, Aras.

Ravensburgs B-Junioren feierten einen Kantersieg gegen den Tabellenvorletzten aus Ailingen. Schon nach sieben Minuten lag der FV in Front, Glenn Kolb traf nach Eckball von Yannic Huber. Nach einer Viertelstunde war es erneut Kolb, der einen Pass von Mert Aras verwertete. Nur vier Minuten später veredelte David Hoffmann einen Doppelpass mit Moritz Hartmann, passte auf Niklas Schnell, der zum 3:0 traf. Völlig überraschend kam Ailingen in der 28. Minute zum 3:1-Anschlusstreffer, das war gleichzeitig der Pausenstand.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs dauerte es ein bisschen, bis der FV seine Chancen nutzen konnte. Erst in der 58. Minute war Aras dann erfolgreich und markierte das 4:1. Drei Minuten später war der eingewechselte Edi Xhemajli auf Zuspiel von Aras zur Stelle, nun stand es 5:1. Den 6:1-Endstand erzielte der überragende Aras in der 71. Minute dann wieder selbst, er schob den Ball nach Pass von Schnell am herausstürmenden Torhüter vorbei ins Tor.

SV Weingarten – FV Bad Saulgau 2:0 (0:0) – Tore: 1:0 Mario Scheiter (46.), 2:0 David Endres (56.) - SVW: Czogalla, Valtin, Endres, Afonso, Scheiter (59. Fischer), Wohlert, Özbolat (68. Simpfendörfer), Borlinghaus, Müller (41. Bitschi), Halder, Elshani.

Einen ungefährdeten 2:0-Sieg holten sich Weingartens B-Junioren beim Tabellenschlusslicht FV Bad Saulgau. Die Tore für Weingarten fielen erst in der zweiten Halbzeit. Dann war zuerst Mario Scheiter erfolgreich, den Treffer zum Endstand erzielte Kapitän David Endres. Weingarten überholte durch den Sieg den FV Olympia Laupheim in der Tabelle.