Ravensburgerinnen und Ravensburger versammeln sich für den Frieden

Rund 450 Menschen haben am Dienstagabend an einer Friedenskundgebung in der Ravensburger Innenstadt teilgenommen. Unter dem Motto „Ein Licht für Frieden und Solidarität mit Menschen in Kriegsgebieten“ hatte der Schülerrat Ravensburg gemeinsam mit den Schülermitverantwortungen der Ravensburger Schulen sowie dem Verein Vielfalt im Schussental für ein starkes Zeichen gegen Krieg und für Frieden auf der Welt geworben.

Geflohene Studentin berichtet

Mit zahlreichen Friedenslichtern in den Händen lauschten die Teilnehmer dem Bericht einer aus der Ukraine geflüchteten Studentin, Jonathan Oremek von LGTBQ Bodenseekreis, der auf die Situation von queeren Menschen in der Ukraine einging sowie Sabine Schrey und Michal Ondrejcik vom Netzwerk Power Bridge Oberschwaben, das sich für die Hilfe von Geflüchteten aus der Ukraine einsetzt.