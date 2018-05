Ravensburgerinnen fahren aufs Podest

Die Württembergische Meisterschaft der Schülerinnen im Kunst- und Einradfahren ist in Nebringen/Gäufelden gewesen. Für den Landkreis Ravensburg gingen neun Sportlerinnen aus zwei Vereinen an den Start. Zwei Einradmannschaften des RV Ravensburg kamen bei den Meisterschaften jeweils auf Platz zwei und sicherten sich die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Persönliche Bestleistungen erzielten die beiden Einradmannschaften des Radfahrervereins Ravensburg. Elena Kleck, Saskia Braun, Julia Gasser, Sarah Gasser, Johanna Rotte und Lucy Schaefer fuhren in der Disziplin Sechser-Einradfahren der Altersklasse U15 souverän aufs Podest und sicherten sich mit 62,12 Punkten den zweiten Platz hinter dem RC Oberesslingen. Dadurch qualifizierten sich die Ravensburgerinnen auch für die Deutschen Meisterschaften. Auch die Vierer-Einradmannschaft des RVR mit Julia Gasser, Jana Koroll, Johanna Rotte und Lucy Schaefer überzeugte bei ihrer ersten Teilnahme an der Württembergischen Meisterschaft. Mit 67,93 Punkten fuhren sie vor dem Nachbarverein RRMV Friedrichshafen auf einen starken zweiten Platz und sicherten sich ebenfalls die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Schülerinnen Ende Mai in Worms.

Platz vier für Mochenwangen

Die achtjährige Ailin Kaluzny vom Radfahrverein Mochenwangen, die sich in der Disziplin Einer-Kunstradsport der Altersklasse U11 zum ersten Mal und als eine der jüngsten Starterinnen qualifiziert hatte, sammelte wertvolle Wettkampferfahrung und belegte in einem starken Starterfeld mit 36,28 Punkten den 17. Platz. Ihre Vereinskollegin Marie Leins, die in derselben Kategorie startete, überzeugte bei ihrer zweiten Teilnahme bei den Württembergischen Meisterschaften und verpasste mit einer persönlichen Bestleistung von 52,77 Punkten als Vierte nur knapp das Podest.