Ravensburgerin sitzt in Ecuador fest

Eigentlich wollte die 74-jährige Christa Blank mit einer Reisegruppe in Ecuador auf den Spuren Humboldts wandeln. Doch dann kamen die gewaltsamen Proteste dazwischen. Jetzt sitzt die Gruppe seit über einer Woche in einer Hazienda in Cotopaxi fest und hofft auf das Beste, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Ravensburgerin Christa Blank ist ehrenamtlich unterwegs im Büroteam von „Bürgeraktiv“, hat einen Witwenstammtisch ins Leben gerufen und etliche Jahre in der Volkshochschule Yoga gelehrt – aber ihre eigentliche Leidenschaft ist das Reisen. 2018 ging es mit dem Reisebus von Hamburg nach Shanghai. 2019 ist Humboldtjahr, also auf nach Ecuador, auf den Spuren des berühmten Naturforschers. Am 1. Oktober erreichte sie Ecuadors Hauptstadt Quito. Am Tag darauf sollte die Rundreise der 13 Personen starken Gruppe beginnen, organisiert von einem renommierten Hamburger Reiseunternehmen. Ziele waren der inaktive Vulkan Chimborazo, „prächtige Haziendas, Weltkulturerbe- und Kolonialstädte wie Quito, Cuenca und Riobamba, Inkapaläste, Vulkane und magische Bergwelten“, wie es in der Reisebeschreibung heißt. Die ersten vier Tage waren für Quito und Umgebung gedacht, doch am zweiten begannen die Aufstände in Ecuador: Die Regierung hatte die Subventionen der Treibstoffpreise gestrichen, um die Staatsfinanzen zu sanieren. Das betroffene Volk ging auf die Barrikaden, der Ausnahmezustand wurde ausgerufen, die Bilder aus Quito gingen um die ganze Welt.

Lebensmittel werden knapp

Die Reisegruppe musste die Hauptstadt verlassen, etliche Straßensperren umrunden, um dann wohlbehalten über die berühmte Straße „Panamericana“ in der Hazienda La Cienaga in Cotopaxi anzukommen. Der Ort liegt weiter im Süden Ecuadors, gut 80 Kilometer von Quito entfernt und ist umgeben von Rosenplantagen. Eigentlich eine schöne Unterkunft, wie Bilder auf booking.com zeigen. Und eigentlich sollte es bald weitergehen mit der Rundreise, doch in der Hazienda befindet sich die Reisegruppe auch heute noch. Und ab morgen werden die Lebensmittel knapp, einige Zimmer haben kein warmes Wasser mehr.

„Derzeit finden aufgrund einer Liberalisierung der Benzinpreise vermehrt Demonstrationen und Kundgebungen statt. Diese führen insbesondere im Großraum Quito/Otavalo und der gesamten Sierra, aber auch anderen Landesteilen zum Stillstand des öffentlichen Verkehrs und weitreichenden Behinderungen, vor allem durch Straßenblockaden. Einzelne Städte, insbesondere entlang der Panamericana, können zeitweilig von der Außenwelt abgeschnitten sein. Dort kann es zu Engpässen bei der Lebensmittel- und Stromversorgung kommen“, schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Website.

Überall Straßenblockaden

Die Humboldt-Reisegruppe richtete sich also häuslich ein, denn niemand sollte aus sicherheitstechnischen Abwägungen heraus das Gelände der Hazienda verlassen – nicht mal zum Zaun gehen. Sämtliche Zugangsstraßen wurden von den Indigenas, der einheimischen Bevölkerung, aus Protest gegen die Regierungspolitik blockiert. Niemand kam heraus, niemand kam herein. Keine Spaziergänge, keine Einkäufe, Stillstand. Damit keine Langeweile aufkam, rief die Reisegruppe eine „Sommerakademie“ ins Leben: Jeder Teilnehmer erzählte aus seinem Beruf und von seinen Interessen, es gab Vorträge zum großen Thema Humboldt und die Stimmung war gut. Die Vormittage begannen mit Frühsport: 3000 Schritte im Kreis herum im Innenhof der Hazienda und das tägliche Motto hieß „abwarten“.

Am Samstag allerdings änderte sich die Lage: Landesweit hatte es Tote und Verletzte, Brandstiftungen und Gewalt gegeben. „Komme telefonisch nicht durch“, schrieb Christa Blank in einer WhatsApp-Nachricht, „die Lage hat sich dramatisch verschlechtert. Wir würden ab Latacunga ein Flugzeug zur Verfügung gestellt bekommen zum internationalen Flughafen Quito, aber wir kommen nicht zum Flughafen. Verpflegung ist noch bis Dienstag gewährleistet. Wann wir dann ausfliegen, steht in den Sternen.“ Die deutsche Botschaft war längst informiert und verschiedene Szenarien wurden durchgespielt, um die Reisegruppe zum Flughafen nach Latacunga zu bringen, rund 18 Kilometer von der Hazienda entfernt. Doch alle Vorschläge mussten verworfen werden: Ein Hubschrauber könnte die Aufständischen provozieren, zu Fuß wäre die Strecke für einige Teilnehmer schlicht zu weit und man wüsste auch nicht, was einen außerhalb des Zauns erwarten würde. Also weiter Frühsport machen, diskutieren, auf Mahlzeiten und alkoholische Getränke verzichten, auf das Beste hoffen.

Staatschef rudert zurück

Das Beste wäre die Aufhebung der Straßenblockaden. Am Sonntag wurden hoffentlich dafür die Weichen gestellt: Am späten Abend einigten sich der Staatschef Lenin Moreno und Vertreter der Konföderation der Indigenen Völker (CONAIE): Die Streichung der Subventionen der Spritpreise soll zurückgenommen werden, dafür beendet die CONAIE die seit elf Tagen dauernde Protestwelle in ganz Ecuador. Höchste Zeit: Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, mehr als 500 wurden verletzt und über tausend Protestierer wurden festgenommen. Eine gute Nachricht für die Reisegruppe in der Hazienda La Cienaga in Cotopaxi. Jetzt kann es hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis die Rückreise in die Heimat möglich wird. Blank schrieb in ihrer bisher letzten WhatsApp-Nachricht: „Die Panamericana ist wohl freigeräumt, Nebenstraßen ??. Evtl. erreichen wir unseren Rückflug!!“